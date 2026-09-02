PP, IU y Podemos piden la dimisión de Marlaska tras decir que no conocía un informe policial sobre Ceuta

Marlaska, durante el Consejo de Ministros del pasado 25 de agosto Chema Moya | EFE

PP, IU y Podemos han coincidido este miércoles en pedir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska tras conocerse esta mañana que el ministro del Interior había enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para que le aclarase si es cierta una información de El Español en la que se indica que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la «invasión» de Ceuta fue «guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio».

El Partido Popular ha pedido la dimisión de Marlaska tras acusarlo de mentir por decir que no conocía un informe de la Policía que advertía de la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio. «Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia. Marlaska debe dimitir por sinvergüenza, incompetente y mentiroso. No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha señalado en X el secretario general del PP, Miguel Tellado.

También ha pedido la dimisión de Marlaska la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que en una entrevista este miércoles en esRadio ha acusado al Gobierno de «mentir» al tener supuestamente esta información recogida en el informe policial y decidir «no hacer nada» en Ceuta. «Por lo tanto, si hasta ayer era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones», ha añadido en alusión a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP.

Mientras, el coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que el ministro del Interior tendrá que dimitir si se confirma que conocía el informe hecho público este miércoles y que apunta a esta presunta intervención de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta. Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha indicado que si el informe que vincula al Gobierno marroquí con la llegada de miles de migrantes a Ceuta a finales de julio no llegó a Marlaska quien tendría que dimitir es el director general de la Policía por «deslealtad» al Ejecutivo, pero «si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendría que asumir la responsabilidad el Ministerio del Interior».

Podemos: «No puede seguir un minuto más al frente de Interior»

Al igual que IU y el PP, Podemos también ha pedido la dimisión de Marlaska. Pablo Fernández, portavoz de la formación, ha exigido la destitución o dimisión del ministro del Interior por su «desastre de gestión» y tras la polémica por el informe policial que vincula a las fuerzas de seguridad del país vecino la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. «Creo que es incuestionable que Marlaska a día de hoy no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior», ha manifestado en declaraciones a 'Canal Red' y también mediante un mensaje en la red social 'X'. El dirigente 'morado' ha demandado en diversas ocasiones el cese del ministro.

Para Fernández, «no es ninguna exclusiva» y resulta «evidente» que Marruecos es responsable de esta «acción hostil» y de «guerra híbrida» contra España, que se ha cobrado 140 muertos y una «crisis humanitaria terrible» dejando a Ceuta «desbordada».

Por su parte, la líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha exigido a sus socios de Gobierno del PSOE explicaciones sobre el informe policial que implica a Marruecos en la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha pedido «depurar responsabilidades» si no se avisó al Ministerio del Interior.Jupol pide dimisiones: «Interior tenía conocimiento». En declaraciones remitidas a los medios, Barbero ha calificado de «graves» las informaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la “invasión” (sic) de Ceuta fue «guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio».

Jupol pide dimisiones: «Interior tenía conocimiento»

Por su parte, el sindicato Jupol ha exigido dimisiones en el Ministerio del Interior tras el informe de la Policía Nacional alertando de la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta con la entrada masiva del 30 y 31 de julio. «La Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta información antes de la invasión», ha apuntado, remitiéndose al informe remitido a la Audiencia Nacional del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En concreto, Jupol ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Jupol ha añadido que ellos mismos, como sindicato de la Policía, «alertaron públicamente el 28 de julio --dos días antes de lo que llaman »invasión«-- de que la situación en Ceuta era insostenible».