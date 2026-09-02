El PP censura el «entreguismo» de Sánchez a Marruecos tras la «invasión» en Ceuta

Numerosos ceutíes se han concentrado esta tarde-noche de martes en la Plaza de África para depositar velas en señal de protesta por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Reduan | EFE

«Todos los que conocemos mínimamente Marruecos sabemos que ahí no se mueve un lápiz sin que el gobierno de Marruecos, sin que la dictadura marroquí, lo sepa». El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó ayer de «verdaderamente sorprendente» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ponga «paños calientes» a la presunta responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares en Ceuta a finales de julio. «Obviamente. Desde luego, es mucho más grande que la que el Gobierno señala», manifestó el dirigente popular, que tachó de «nefasta» la gestión de la crisis.

También el secretario general de la formación, Miguel Tellado, censuró el «entreguismo» del socialista al reino alauí e indicó que eso lleva sucediendo a lo largo de los últimos años de «forma reiterada». «Es evidente que Marruecos no respeta al Gobierno de España y es evidente que el Gobierno de España no hace respetar la integridad territorial de nuestro país y la seguridad nacional», añadió. En opinión del político ferrolano, el presidente está «atado de pies y manos» y es «incapaz de hacerse cargo de la situación que ellos mismos han creado por su propia incompetencia». «Nadie está al mando del volante en el Gobierno de España. Absolutamente nadie», valoró.

Leer más: Ceuta contradice el optimismo de Sánchez sobre la crisis migratoria

En cuanto a los menores migrantes, Sémper volvió a defender su retorno y recordó que la Unión Europea y el Gobierno de coalición consideran que Marruecos «es un país seguro» y «un socio fiable». Dicho esto, recalcó que su formación propuso que «se refuercen en tres turnos los equipos de Extranjería para agilizar los expedientes de filiación y de retorno, para que trabajen mañana, tarde y noche», y criticó que no se sepa con exactitud «de cuántos inmigrantes estamos hablando».

«Intereses nacionales»

Sobre la visita del rey a Ceuta, el popular insistió en que «la jefatura del Estado debe de estar condicionada solo por los intereses nacionales y por los intereses de los españoles, no por intereses externos o por intereses de terceros». Más crítico fue Tellado, quien acusó a Sánchez de «atacar» al monarca y «desprestigiar las instituciones» de España. Es más, señaló que si el socialista tiene que elegir «está con Mohamed VI y no con Felipe VI». Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el presidente del Gobierno «arrastra ciertos complejos» y sigue «escocido» con el rey desde la visita que realizaron juntos a Paiporta (Valencia) tras la dana de octubre del 2024: «Felipe VI se quedó y él se largó».