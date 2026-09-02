Oposición y socios del Gobierno piden a Marlaska que asuma responsabilidades por lo sucedido en Ceuta

Un numeroso grupo de migrantes concentrados este miércoles en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta. Reduan | EFE

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF, una unidad secreta de la Policía Nacional) remitido a la Audiencia Nacional provocó que la mayoría de partidos del Congreso pidieran responsabilidades a Interior o incluso la dimisión del titular, Fernando Grande-Marlaska. El documento —según adelantó El Español— refleja que la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano. Este miércoles, el director general de la Policía Nacional, Fernando Pardo, le trasladó a Marlaska que no existe «informe alguno» que vincule a Marruecos con la avalancha humana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a los ceutíes en un vídeo en X en el que reconoció que, para los vecinos de la ciudad, «hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente». «Quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad», añadió el jefe del Ejecutivo, que no hizo mención al informe policial.

Varios ministros del Gobierno apelaron a la calma o se limitaron a secundar lo aclarado por Pardo. El titular de Justicia, Félix Bolaños, destacó que «es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe y de conocer todos los detalles que se mencionan». «Se trata de una información que todavía no conocemos», añadió la ministra de Ciencia, Diana Morant.

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Para el PP, el informe evidencia la participación determinante de Rabat en la avalancha humana. «La operación salió de Marruecos; fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos», destacó el presidente de esta formación, Alberto Núñez Feijoo, que pidió la convocatoria de elecciones generales. El líder popular reclamó al Gobierno que cite a la embajadora de Marruecos y que, a su vez, llamé a consultas al representante diplomático español en el país norteafricano. «Es evidente que el Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros», dijo Feijoo, que añadió que Sánchez no está capacitado para garantizar la seguridad de España, según recoge Efe.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró en un vídeo difundido por su gabinete que «si se confirma» lo descrito en el informe del CENIF «tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes».

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Críticas de Sumar y Podemos

También hubo críticas desde los partidos en el ala minoritaria del Gobierno. La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, reclamó «depurar responsabilidades» si Marlaska no fue informado del citado documento. Izquierda Unida fue más allá y pidió la dimisión del ministro en caso de que se demuestre la veracidad del documento. «Si se confirma, debe dimitir», destacó el coordinador federal, Antonio Maíllo. Otro socio, en este caso parlamentario, reclamó la salida inmediata de Marlaska de Interior. «No puede seguir ni un minuto más», aseguró Pablo Fernández, portavoz de Podemos, en Canal Red.

Los sindicatos policiales también solicitaron la dimisión del titular de Interior. David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), aseguró desde Bruselas —según recoge Europa Press— que Marlaska es responsable ante los españoles «y ante toda Europa». «Los policías nacionales hicimos nuestro trabajo, estuvimos a la altura de las circunstancias», reivindicó Gutiérrez. La asociación mayoritaria, Jupol (Justicia Policial), compartió la petición de cese del ministro. «La Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta información antes de la invasión», destacó el sindicato policial en un comunicado. Además, desde Jupol remarcaron que ellos mismos advirtieron a Interior dos días antes, el 28 de julio, de que «la situación en Ceuta era insostenible». La asociación pidió el cese de Marlaska, de Pardo, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.