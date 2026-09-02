Agentes marroquíes dirigieron la entrada masiva a Ceuta, según un informe policial que desconocía Marlaska

Migrantes intentando cruzar a España desde Marruecos, el pasado 31 de julio. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Un informe de la Policía Nacional responsabiliza a gendarmes marroquíes de dirigir la entrada ilegal de más de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la masiva incursión en la ciudad autónoma. Esta información ha sido remitida a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y ya dispone de ella la Fiscalía, según adelantó ayer El Español.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido esta misma misma madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, «de ser cierto», desde cuándo disponía de este informe que el Gobierno desconocía. El ministro entiende que esa información es, «absolutamente esencial» para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, pueda ejercer su responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno adopte «las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado».

Según el ministro, «se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito».

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Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, «al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior».

«Por ello —concluye Grande-Marlaska—, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo».

Plan para colapsar el control fronterizo

Las investigaciones realizadas por el CENIF sostienen que esta operación organizada desde Marruecos respondía a un plan cuyo principal objetivo consistía en colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta de España ante la avalancha de miles de personas. Incluso el informe detalla que la irrupción de miles de migrantes en Ceuta fue dirigida por gendarmes marroquíes, y recalca que los uniformados seguían instrucciones de agentes de paisano. También subraya que el asalto era en realidad una acción diseñada para violar la frontera española bajo la apariencia de un movimiento migratorio.

Esta explicación de la Policía española se apoya en que existen numerosas imágenes de la presencia de agentes uniformados y de paisano marroquíes durante los momentos previos y en el transcurso de la llegada de miles de ilegales a las playas ceutíes. El mismo informe considera que fue una operación organizada porque el 90% de las personas que accedieron a Ceuta de forma ilegal regresaron a Marruecos solo unas horas después y especifica que los gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes desde Castillejos a territorio español y mostraron el camino hacia El Tarajal.

El CENIF sostiene que emitió el 29 de julio una primera alerta de riesgo de entrada en Ceuta y Melilla «prevista para el 30 de julio» y «por vía marítima», en un aviso donde hablaba de «riesgo extremo» por el acceso de ilegales a nado y salto de la valla «de forma coordinada». Incluso describe que hubo tres oleadas diferentes. La primera y la tercera estaban formadas por hombres de 15 a 25 años que llevaban neoprenos, aletas y flotadores, mientras que en la segunda había familias, mujeres y niños sin equipación para flotar. Así se saturó la frontera en El Tarajal.

El informe del CENIF contradice al Gobierno central, que exonera a Marruecos de su implicación en la entrada masiva de inmigrantes y ensalza su colaboración y lealtad.

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Armas de fuego

Por otra parte, el Mando Único ha autorizado a los militares españoles el uso de armas de fuego para repeler ataques como el sufrido la semana pasada por cuatro soldados y que se saldó con doce detenidos. La Asociación de Tropa y Marinería había reclamado garantías jurídicas y medios adecuados para que los efectivos puedan defenderse, ante el clima enrarecido que ha desatado la crisis migratoria. Cada patrulla, formada por 4 o 5 soldados, podrá incluir en su dotación un subfusil, una pistola o ambas armas.