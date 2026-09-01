Sánchez sorprende y culpa a Israel, Rusia y la extrema derecha del ataque a Ceuta

Concentración en apoyo a la población de Ceuta el pasado domingo en la bahía sur de la ciudad autónoma. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Reaparición pública del jefe del Gobierno un mes después de la grave crisis migratoria en Ceuta. Pedro Sánchez descartó ayer cualquier responsabilidad de las autoridades marroquíes; apuntó a bulos publicados en redes sociales asociadas a Moscú, Tel Aviv y la extrema derecha; y negó contradicciones entre sus ministros, porque, aunque tenían informes de situación de los servicios de inteligencia, estos no predecían la «avalancha» de personas que se produjo los pasados 30 y 31 de julio. En una entrevista en la cadena Ser y tras sus vacaciones estivales en Lanzarote — «también ese es mi derecho», dijo—, Sánchez rebajó a 5.000 los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, pese a que el diputado socialista y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, los cifró este lunes entre 12.000 y 15.000.

las responsabilidades

Putin, Netanyahu y la «internacional ultraderechista». Sánchez apuntó que se siguen investigando las causas de la crisis, pero la atribuyó a bulos y desinformación —sobre una sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente en las entradas a nado— en redes sociales «asociadas tanto a Rusia como a Israel, y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa». De hecho, insinuó que la política exterior «valiente» de España respecto al genocidio en Gaza y la invasión de Ucrania puede haber motivado movimientos de Netanyahu y Putin para desestabilizar. Ambos países negaron estas acusaciones. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de «mentir descaradamente»; y el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, rechazó cualquier implicación en el asalto masivo: «No. Nada que ver».

rabat

«Cooperación instantánea inmediata». El presidente aseguró que no hay «ninguna información» de las fuerzas de seguridad, el CNI u otros servicios de inteligencia que apunte a la «participación de una u otra forma» de las autoridades de Marruecos en la crisis. Tras calificar la relación bilateral con Rabat en el ámbito migratorio de «francamente positiva» y rechazar cualquier «falta de confianza» en este país, aseguró que sus autoridades estuvieron «al habla constantemente» y ofrecieron una «cooperación instantánea inmediata» ante la «avalancha» de personas. «Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría», valoró.

los informes del cni

Niega «contradicciones» entre Robles y Marlaska. «No hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31 [de julio]. Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características», sostuvo el jefe del Gobierno, quien rechazó «contradicciones» entre sus ministros, después de que la titular de Defensa asegurara que el CNI alertó y el de Interior negara que tuviera información previa de la magnitud de lo que iba a suceder. «Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del CNI», admitió Sánchez.

el retorno

Descarta traslados a la Península. El socialista rechazó trasladar a la Península a parte de los migrantes llegados a Ceuta, y dijo que la mayoría tenían motivos económicos y no razones humanitarias, por lo que muy previsiblemente» serán devueltos a Marruecos en «plazos razonables» que van a intentar agilizar «al máximo», para lo que se ha habilitado la posibilidad de realizar las entrevistas por videoconferencia. De acuerdo con sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio, arribaron 70.000 personas, y alrededor del 90 % regresaron a su país en los días siguientes; después del 10 de agosto retornaron voluntariamente 3.222 personas. Sánchez cifró en 5.000 los migrantes que todavía permanecen en esta urbe, y sostuvo que «en los próximos días» Ceuta tendrá «capacidad suficiente» para alojarlos, al habilitarse 6.000 plazas.

los menores de edad

Una prioridad. De los 5.000 migrantes que siguen en la calles ceutíes, unos 1.200 son menores de edad, según los cálculos del Ejecutivo central, para quien es una prioridad resolver sus expedientes, según declaró el presidente. Consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que se recupere la normalidad, añadió que «el mensaje» que les trasladan las autoridades marroquíes es que «van a facilitar el reagrupamiento familiar» y que se va a «poder hacer retornar también a estos menores cuando, según lo marca la ley, también se produzca esa petición por parte de los padres y madres».

5.000 migrantes y 6.000 plazas de acogida nuevas

Cuándo serán las elecciones?

Pedro Sánchez dejó ayer la puerta abierta a un adelanto «técnico» de las elecciones en el 2027, aunque reiteró su intención de llegar al final de la legislatura e indicó que la fecha de la convocatoria no tiene por qué ser antes que los comicios autonómicos y municipales del próximo mes de mayo.