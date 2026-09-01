El Gobierno da luz verde a un paquete de 168 millones para abordar la crisis en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a la izquierda; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, ofrecen una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros Chema Moya | EFE

Con la presión de la oposición y la crisis migratoria de Ceuta marcando su agenda, el Gobierno busca cambiar el foco de atención hacia la gestión económica. La Moncloa ha dado luz verde este martes a un paquete de apoyo económico y laboral urgente para Ceuta y Melilla por valor de 168 millones de euros, una cifra equivalente al 8 % del PIB de la ciudad autónoma de Ceuta con la que el Ejecutivo «atiende a las peticiones de los agentes sociales» y del Gobierno de la ciudad autónoma. «El objetivo principal del decreto es dar confianza tanto a empresas como a trabajadores», ha declarado Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.

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La medida estrella del real decreto-ley aprobado -y anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- es la bonificación del 75 % en las cotizaciones a la Seguridad Social para la contratación de trabajadores en ambas ciudades autónomas. Para justificar la efectividad del plan de choque, Cuerpo ha comenzado reivindicando el buen punto de partida de Ceuta antes de que estallara la coyuntura estival, haciendo hincapié en los indicadores cosechados desde el 2018.

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En el plano financiero, la gran novedad anunciada tras el Consejo ha sido el incremento en el volumen global de ayudas, que elevará la movilización total hasta los 309 millones de euros en los últimos cuatro meses del año 2026. Esta cifra duplica los cálculos iniciales y representa el equivalente al 16 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual de la ciudad autónoma.

El paquete también completa un mecanismo de blindaje laboral a través de un esquema reforzado de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) diseñado por el Ministerio de Trabajo. Las empresas que se acojan a este instrumento dispondrán de una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales, mientras que los trabajadores contarán con protección máxima al garantizarse el cobro de la prestación por desempleo sin que suponga consumo de sus períodos cotizados. Asimismo, el decreto incluye una partida para la acogida de menores migrantes de 118 millones de euros, de los cuales 60 irán dirigidos a Ceuta y el resto para el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, que desarrolla una actividad de asistencia en la ciudad.

Dentro de este montante, Cuerpo ha detallado la creación de un fondo específico dotado con 36,6 millones de euros destinado a cubrir directamente el quebranto económico de los negocios locales. Un instrumento financiero que, según ha explicado el propio titular de Economía, utiliza una arquitectura similar a la desplegada tras la dana de Valencia. Este mecanismo de auxilio directo beneficiará de forma inmediata a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas censados en Ceuta que se han visto afectados por los acontecimientos de finales de julio.

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En cuanto a los plazos de ejecución, Economía ha acotado el calendario para que el alivio financiero sea efectivo en cuestión de semanas. El período de solicitud para pymes y autónomos se abrirá el próximo 14 de septiembre y el Ejecutivo prevé realizar los primeros ingresos a comienzos de octubre, completando así una batería de choque que se suma a la bonificación del 75 % en las contrataciones y la exención del 100 % de cotizaciones en los ERTE gestionados por el Ministerio de Trabajo.