Sonia Moreno, escritora: «España no se puede enfadar con Marruecos, que ahora vemos que va a por Margarita Robles»

La escritora y especialista en Marruecos, Sonia Moreno. Alejandro Noval

Corresponsal en Marruecos entre el 2010 y el 2022, Sonia Moreno (Oviedo, 1973) es una de las grandes especialistas en el país vecino. Acaba de publicar Marruecos. El vecino incómodo (La Esfera). —¿Que responsabilidad tuvo