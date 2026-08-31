Sonia Moreno, escritora: «España no se puede enfadar con Marruecos, que ahora vemos que va a por Margarita Robles»

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La escritora y especialista en Marruecos, Sonia Moreno.
La escritora y especialista en Marruecos, Sonia Moreno. Alejandro Noval

Señala que culpar de la entrada masiva en Ceuta a las mafias «no se lo cree nadie», y que Rabat la pudo parar y la consintió

31 ago 2026 . Actualizado a las 20:50 h.

Corresponsal en Marruecos entre el 2010 y el 2022, Sonia Moreno (Oviedo, 1973) es una de las grandes especialistas en el país vecino. Acaba de publicar Marruecos. El vecino incómodo (La Esfera). —¿Que responsabilidad tuvo

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