La Delegación del Gobierno de Madrid prohíbe la concentración en Cibeles en apoyo a Ceuta

Los bomberos de Ceuta durante una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno. Reduan | EFE

La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la concentración prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta, según informa el Ayuntamiento de Madrid: «Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas», señala el consistorio.

En el comunicado, la delegación dice en su notificación que «no cabe que la organización municipal sea titular de un derecho que consiste en concitar una asociación transitoria de personas, ya que el Ayuntamiento es la representación y organización estable de todo el municipio», refiriéndose a la convocatoria de la manifestación. Además, señala que «tampoco se acomoda al sentido constitucional de esta organización que esta pueda ser titular de un derecho a expresar o intercambiar ideas, intereses, problemas o reivindicaciones, las cuales resultan perfectamente legítimas de los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales ?en sí mismos sectoriales por definición-, pero no de la organización global del conjunto del municipio».

El escrito, que se ha enviado «a varios ayuntamientos de Madrid», se limita «a aclarar una cuestión jurídica», según la Delegación, que insiste en que «no ha prohibido» los actos de apoyo a Ceuta, promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «ni ha impedido que se celebren», informa Efe.