El CGPJ nombra a una magistrada destinada en Cartagena como refuerzo en violencia contra la mujer para Ceuta

Niñas y mujeres en el colegio Reina Sofía en Ceuta Laura Rincón | EFE

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, ha acordado hoy conceder una comisión de servicio para reforzar la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, a la magistrada Consuelo Andreo Ruiz, actualmente destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, con competencia en esa misma materia.

La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez Heredia -presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior andaluz- a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene en la Carrera Judicial, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer.

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Andreo reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un período de seis meses -prorrogables en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales. En esta plaza, además, continúa como refuerzo un juez en expectativa de destino cuyo cese fue diferido hasta el próximo 30 de octubre por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 18 de agosto.

La comisión de servicio resuelta hoy fue convocada el pasado día 25 de agosto por acuerdo adoptado por razones de urgencia al amparo del artículo 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, dando un plazo de cinco días hábiles a los/as interesados/as para presentar su solicitud.

Consuelo Andreo Ruiz ingresó en la Carrera Judicial en el año 2012, por el turno libre, y tuvo como primer destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para incorporarse en 2013 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca. Desde junio de 2023 era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, ahora plaza número 1 de la Sección de Instrucción de Cartagena.

Incremento de las agresiones sexuales

La designación de la jueza Consuelo Andreo se produce un día después de que la Fiscalía General del Estado informase de que se han registrado 23 agresiones sexuales desde que comenzó la crisis migratoria a finales de julio. Nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años; que cinco de las agresiones fueron violaciones -agresiones con penetración-, y que ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes que ya han sido expulsados, tres son españoles y uno es belga.