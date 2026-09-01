Capturan en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Momento de la detención en Málaga del delincuente alemán Policía Nacional

Figuraba como el prófugo por narcotráfico más buscado por las autoridades alemanas y, tras cinco años de búsqueda, ha sido arrestado en Málaga. La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania, ha puesto fin a la fuga de este individuo, un experto en ciberseguridad, artes marciales y camuflaje digital sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por tráfico de drogas y organización criminal, además de una requisitoria emitida por la justicia española.

La pista sobre su paradero se activó en el 2025. Los investigadores situaron al sospechoso en España, un país que no le era ajeno: la red criminal que presuntamente lideraba ya había establecido con anterioridad un almacén en territorio nacional. Desde esa base logística cargaban la droga en camiones que cruzaban la frontera por Francia con destino final al mercado alemán.

Capturar al prófugo no fue tarea sencilla. Con el objetivo de esquivar a las fuerzas de seguridad, el arrestado tomaba todo tipo de medidas, como cambiar de número de teléfono cada dos semanas y renovaba su identidad falsa cada tres meses. A este perfil evasivo se sumaba su dominio del boxeo y las artes marciales mixtas, así como una formación especializada en ciberseguridad cursada en Turquía, donde adquirió conocimientos avanzados para evitar el rastreo de sus dispositivos, sistemas operativos y redes sociales.

El punto de inflexión de la investigación llegó tras cercar el entorno del fugitivo y localizar a su hermano. A partir de ese momento, los agentes desplegaron varias vigilancias y seguimientos que se extendieron por varias provincias españolas.

La operación culminó el pasado 24 de agosto en Málaga. Los efectivos interceptaron el coche del hermano y confirmaron que el prófugo viajaba en el asiento del copiloto, momento en el que se efectuó su arresto de forma inmediata. Tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, el juez ha decretado su ingreso en prisión.