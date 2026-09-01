Anticorrupción pide al Supremo rechazar la petición de Ábalos y Koldo para anular la sentencia del caso mascarillas

José Luis Ábalos y Koldo García en el primer día del juicio por el caso mascarillas. J.J. Guillén | EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que desestime las peticiones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para anular la sentencia del caso mascarillas que les condenó a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que los incidentes de nulidad planteados por los abogados de Ábalos y Koldo «necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio».

Luzón se opone a la pretensión de que «el tribunal rectifique el criterio expresado en su resolución sobre las cuestiones propuestas, basándose para ello en argumentos coincidentes con los que ya han sido desestimados por la Sala en su sentencia».

«En consecuencia, careciendo los incidentes suscitados de objeto propio, al limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita, procede desestimar los dos incidentes promovidos», sostiene.

Ábalos reclamó al Supremo la nulidad de la sentencia del pasado junio, la suspensión de la condena y su puesta en libertad -lleva en prisión provisional junto a Koldo desde noviembre del 2025- al entender que los magistrados del Supremo que le condenaron se basaron en «corroboraciones inexistentes».