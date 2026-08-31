Vota y opina: ¿Crees que Italia debería levantar los controles a los españoles?

Pasajeros en la zona de salidas del aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Italia prorroga 15 días más los controles en las conexiones con España. Es lo que ha anunciado el Gobierno de Giorgia Meloni este lunes. Hace justo un mes, el 31 de julio, el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de «seguridad nacional» ante la crisis migratoria de Ceuta. La suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de la península. El Gobierno de España ha reaccionado igualando la extensión a los pasajeros italianos que entren en el país. Y tú, ¿qué opinas? ¿crees que Italia debería levantar los controles a los españoles?

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