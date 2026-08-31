Sánchez descarta la implicación de Marruecos en el salto masivo a Ceuta y admite que hubo «informes de situación» del CNI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su descanso estival en el palacio de La Mareta (Lanzarote). pool Moncloa | EFE

Pedro Sánchez rompe este lunes su prolongado silencio. El presidente del Gobierno ha concedido una entrevista en lo que supone su primera reaparición pública tras casi un mes de ausencia tras la grave crisis de Ceuta desatada el pasado 30 de julio. El jefe del Ejecutivo ha descartado cualquier complicidad de las autoridades de Rabat en lo sucedido y ha atribuido la avalancha a un «bulo» malintencionado difundido en redes sociales sobre una presunta sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en frontera a quienes entraran a nado. Sánchez ha denunciado que la desinformación fue instrumentalizada por mafias criminales y articulada a través de «redes sociales asociadas a Rusia, Israel y la internacional ultraderechista» para intentar «dividir a España y Europa» aprovechando la brecha de desigualdad estructural que separa a las dos orillas del Mediterráneo.

Sánchez ha salido en defensa de la actuación del país vecino, asegurando que no existe informe alguno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de servicios aliados que sugiera una participación deliberada de las autoridades marroquíes. Sánchez ha recalcado que la coordinación con Rabat fue «instantánea» desde el primer momento, destacando el despliegue operativo marroquí en la zona de Castillejos para frenar la marea humana y calificando la relación bilateral con el reino alauita de «francamente positiva» e indispensable para la estabilidad fronteriza.

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Respecto al papel de los servicios de inteligencia y el origen de la crisis, el presidente ha justificdo la falta de previsión admitiendo que «nadie predijo una avalancha de esas características», si bien defendió la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sánchez desmintió que existieran contradicciones entre sus ministerios e indicó que los informes previos motivaron un refuerzo del perímetro fronterizo que, a la postre, resultó «claramente insuficiente». No obstante, enmarcó lo sucedido dentro de las nuevas amenazas híbridas y cibernéticas procedentes de actores no estatales y mafias, motivo por el cual argumentó el incremento del presupuesto del CNI hasta los 445 millones de euros y las inversiones en ciberseguridad por encima de los grandes desembolsos en armamento convencional.

El jefe del Ejecutivo también detalló la radiografía cuantitativa que maneja la Moncloa un mes después de la grave crisis en la ciudad autónoma. Según los datos expuestos, el asalto fronterizo movilizó a un total de 70.000 personas, de las cuales «nueve de cada diez ya han retornado voluntariamente a Marruecos». En la actualidad, el contingente de migrantes atrapados en Ceuta se sitúa en torno a las 5.000 personas, de las que aproximadamente 1.200 son menores no acompañados, siendo el principal «desafío y debate» inmediato su filiación, triaje sanitario y posterior reubicación.

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A la hora de valorar las fricciones diplomáticas y las reivindicaciones soberanistas sobre la ciudad autónoma lanzadas por ministros del Ejecutivo marroquí, Sánchez evitó la confrontación directa y reivindicó a su Gabinete como «el Gobierno que más ha hecho por Ceuta y Melilla en la historia de la democracia». El jefe del Ejecutivo recordó la ejecución del 80% de un plan socioeconómico previo de 300 millones de euros, así como una inversión de 77 millones en materia de seguridad fronteriza desde 2018 —a la que se sumarán otros 100 millones adicionales y 35 millones solicitados a la Unión Europea—, reconociendo abiertamente que, debido a la complejidad geográfica de la frontera terrestre hispano-africana, resulta imposible garantizar la seguridad «al 100%».

Finalmente, Sánchez lanzó un mensaje de calma respecto al clima social que se respira en las calles ceutíes, descartando el riesgo de un estallido de violencia urbana tras poner en valor el «comportamiento cívico y el compromiso con la convivencia» demostrado por los vecinos. El presidente reconoció hacerse cargo del impacto anímico de la población y admitió que «todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad», pero garantizó que, mediante el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y el despliegue presupuestario, la ciudad autónoma logrará salir «reforzada» de esta compleja encrucijada.

Sánchez, sobre Ayuso: «Se ha querido comprar un 'aticazo' con la pasta de los madrileños»

Pedro Sánchez lanzó un duro ataque a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la controversia generada por la adquisición y posterior de un ático por parte del Ejecutivo autonómico. Sánchez se ha mostrado tajante sobre el caso: «Lo del ático es lo que parece. Esta señora ha querido comprarse un 'aticazo' con la pasta de los madrileños para vivir en él y la han pillado».

El jefe del Ejecutivo ha denunciado la «sensación de impunidad» con la que, a su juicio, operan determinantes cuadros de la derecha. En este contexto, al ser interrogado sobre si esa percepción derivaba de la actuación de los tribunales, Sánchez ha aseverado que existen «dudas sobre la celeridad en ciertas causas judiciales», remarcando que se trata de un «hecho evidente y no de una mera opinión». A su juicio, este clima es el que lleva a la presidenta madrileña a proyectar la búsqueda de un inmueble de 400 metros cuadrados y 200 de terraza mientras rehúsa aplicar la Ley de Vivienda estatal en la región.

Paralelamente, el líder socialista ha situado el foco en la responsabilidad del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, señalando que la principal formación de la oposición afronta «un problema serio de transparencia y rendición de cuentas si no quiere aplicar la ley del embudo». Sánchez ha recordado que Feijoo admitió estar al corriente de la operación desde el pasado mes de abril, lanzando un dardo directo a la cúpula popular: «¿Él lo sabía y ella no?», ha cuestionado, instando a Génova a depurar responsabilidades políticas.