Primer cese en la Generalitat de Illa por el escándalo de PISA

La consejera de Educación y Formación Profesional catalana, Esther Niubó, junto a la ya ex secretaria general de su departamento, Teresa Sambola Alejandro García | EFE

El fiasco de las pruebas PISA en Cataluña se cobró este lunes su primera víctima política. El Gobierno catalán de Salvador Illa anunció el cese de la número dos de la consejería de Educación, que dirige la muy cuestionada Esther Niubó. Fue la propia consejera quien dio a conocer ayer los detalles de la destitución de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, en el marco de la investigación para dirimir responsabilidades sobre unos hechos que han supuesto la exclusión de Cataluña del informe de la OCDE sobre rendimiento educativo. Además, se ha abierto expediente disciplinario a tres personas, dos de ellas funcionarios de la Generalitat, que «no estuvieron a la altura de las responsabilidades que tenían», según Niubó.

De los 51 centros catalanes que realizaron las pruebas PISA en el 2025, solo cinco cumplieron con el requisito de no exceder el 5 % de alumnado exento de las pruebas, pese a que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) avisó a las autoridades autonómicas de los errores en el cribado de alumnos. En concreto, entre abril y mayo del año pasado el organismo dependiente del Ministerio de Educación habría advertido hasta en siete ocasiones al Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de la Generalitat. La investigación interna iniciada en marzo de este año determinó que en el proceso de aplicación de las pruebas educativas «hubo errores de interpretación, supervisión y transmisión de información».

Desde la oposición, Junts reclamó de nuevo la presencia de la consejera en el Parlamento autonómico para que explique las medidas tomadas por el Ejecutivo del PSC, que considera insuficientes. En julio, el partido de Carles Puigdemont ya forzó la comparecencia de Niubó en la Cámara y exigió (sin éxito) una comisión de investigación sobre lo sucedido.

El escándalo de PISA se suma a la huelga de docentes, que se inició en el curso pasado y que continuará a partir del próximo martes, cuando arrancará el del 2026-2027. En principio, el sindicato mayoritario Ustec no tiene intención de desconvocar las movilizaciones previstas en demanda de mejoras salariales y laborales.