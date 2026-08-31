Verónica Crespo, politóloga: «La opacidad y la pasividad cronifican la desafección»
MADRID / LA VOZ
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La doctora en Comunicación Política y periodista analiza la crisis de Ceuta y cómo la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones está causando un daño grave a la democracia31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Verónica Crespo es doctora en Comunicación Política, periodista y politóloga, miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) y profesora universitaria. —¿Cree que la crisis de Ceuta puede aumentar la desconfianza ciudadana