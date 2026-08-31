La ministra de Infancia ve inevitable acoger a las 500 niñas migrantes en la península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este lunes durante una comparecencia en el Congreso. Chema Moya | EFE

«Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en la península», afirmó este lunes en el Congreso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la polémica de los menores en Ceuta, quien justificó esta medida con dos argumentos: destensar la situación en la ciudad autónoma y «garantizar los derechos y los cuidados» de los afectados.

La ministra rechazó el «enfrentamiento partidista» que protagonizan autonomías como Castilla y León, Aragón y Extremadura —donde Vox gestiona las competencias de la materia— y pidió «arrimar el hombro y cooperar». «Si queremos ser solidarios con Ceuta, destensar sus sistemas de acogida, atender a estos niños y niñas con dignidad e iniciar el resto del procedimiento —incluida la consulta sobre el reagrupamiento familiar—, necesitamos tiempo. Y ese tiempo, para que sea con garantías, se tiene que dar en otros puntos de la península», explicó Rego, según recogió Europa Press.

«Los niños no son invasores»

Los episodios violentos registrados estos días en la ciudad autónoma inquietan a la titular de Juventud e Infancia: «Son absolutamente preocupantes y hay que rechazarlos, porque impedir que los voluntarios de Cruz Roja puedan repartir comida no es defender Ceuta».

Tras criticar a los grupos ultra que acudieron a Ceuta «para quemar y destruir las pocas pertenencias de las personas migrantes», Rego recalcó que los menores «no son los invasores». «Señalar a un menor no es proteger una frontera, sino ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos», concluyó la ministra.

Durante su intervención también rechazó normalizar las posturas que atenten contra los derechos humanos: «El racismo no es una posición política más, ni tampoco el fascismo [...]. Organizar rondas para perseguir y cazar personas no es defender Ceuta...».