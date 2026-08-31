Sánchez defiende la inocencia de Zapatero y atribuye los casos de su familia a una persecución por ser «hermano y mujer» del presidente

El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas este lunes en torno a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Frente a las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, Sánchez aseguró, durante una entrevista en la Cadena Ser, defender «más que nunca» la presunción de inocencia de Zapatero y desveló que el exlíder socialista le garantizó que acreditará el origen «lícito» de las joyas halladas en su despacho de Ferraz ante el juez.

Sánchez quiso dejar claro que el expresidente «jamás» le planteó mediación alguna sobre Plus Ultra, defendiendo que el préstamo fue «impoluto» y revisado «por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha» por la Intervención General del Estado y la justicia. Asimismo, el presidente contrapuso el crédito otorgado a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama con el hecho de que se desacredite «la palabra de un expolítico» frente a las acusaciones de un condenado que «abre portadas con falsedades». «He escuchado a Aldama decir que él y yo éramos íntimos amigos y es mentira», remarcó.

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Asimismo, el jefe del Ejecutivo negó tajantemente que el PSOE se haya financiado de forma irregular y destacó el «ejercicio de transparencia» realizado por su partido al aportar todas las facturas requeridas. Al ser preguntado por los nombres propios salpicados por distintos sumarios —como la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, o el DAO—, Sánchez reafirmó su confianza en su «inocencia e integridad». Respecto al caso Leire Díez y las presuntas cloacas del PSOE, el presidente manifestó su «rechazo y vergüenza», desmarcándose de cualquier aval a conductas irregulares.

Donde Sánchez mostró mayor contundencia si cabe fue a la hora de defender a su ámbito familiar. El presidente tildó de «injusta» la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a su hermano, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz, apuntando a que la resolución responde exclusivamente a su condición de familiar directo del jefe del Ejecutivo. Y en esa misma línea se refirió al proceso contra su esposa, Begoña Gómez, quien irá a juicio con jurado popular: «A Begoña Gómez le pasa exactamente lo mismo», sentenció. El líder socialista enmarcó ambos procedimientos en una «estrategia de deshumanización» orquestada por la oposición y «pseudomedios» digitales con el único propósito de erosionar su figura política desde el plano personal.