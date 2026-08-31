La Fiscalía confirma 23 agresiones sexuales registradas en Ceuta

Varios migrantes acampados en la playa en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas en Ceuta desde la llegada masiva de inmigrantes que provocó la crisis migratoria que aún hoy inquieta a la ciudad autónoma. El ministerio Público ha informado que de los procedimientos abiertos, cinco responden a casos de violación, es decir, agresión con penetración.

En lo referente a las víctimas, son en su mayoría mujeres, a excepción de un único varón, y nueve son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Solamente ocho de los presuntos autores han sido identificados, de entre los cuales cuatro han resultado ser marroquíes, tres españoles y uno belga.

Leer más: Cargas policiales en Ceuta para contener un motín a la entrada del campamento de Loma Colmenar

Por su parte, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cuantificó el pasado jueves, durante su visita a Ceuta, 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Tal y como sostuvo, no permanece ajena a la subida en los números de violencia sexual desde la llegada masiva pues «lo que nos ha comentado la fiscal jefe es que se ha producido, verdaderamente, un incremento de algunas categorías delictivas».