Andalucía pide que se reactive la unidad de lucha contra los narcos

Planeadoras requisadas a narcos en el Estrecho de Gibraltar. DONIZ

El incremento de la actividad de los narcotraficantes en la zona sur de Andalucía y en el Estrecho de Gibraltar ha llevado a la Junta de Andalucía a volver a reclamar más medios para combatir a las mafias, más numerosas y violentas que hace años. «¿Cuántos fallecidos hacen falta para que Interior reaccione?», se preguntaba ayer el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien recordaba los dos guardias civiles muertos arrollados por una narcolancha en Barbate y los enfrentamientos ocurridos entre las fuerzas de seguridad y los clanes de la droga en la provincia de Huelva.

Sanz volvió a reclamar la reactivación de la unidad OCOM Sur, desmantelada por el ministerio del Interior en la etapa de Fernando Grande-Marlaska. «Fue una irresponsabilidad del Gobierno», dijo Sanz en una entrevista en Canal Sur, al ser preguntado por las declaraciones del general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, quien consideró «un paso atrás» la eliminación de esta unidad en el 2018. «Frente a la narcolancha, la Guardia Civil va con zódiac», dijo Sanz para visualizar la falta de medios con la que trabajan las fuerzas de seguridad en su lucha contra los narcos. Además de más efectivos, el vicepresidente pidió cambios legales para endurecer las condenas contra los traficantes de drogas.