Cargas policiales en Ceuta para contener el motín a la entrada del campamento de Loma Colmenar

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La explanada a las puertas del campamento de Loma Colmenar ha vivido este lunes por la mañana momentos de tensión tras las cargas de los antidisturbios desplegados para evitar un motín por parte de los inmigrantes. El embotellamiento producido los días anteriores por los extranjeros que esperan su entrada al alojamiento ha provocado disparos disuasorios al aire por parte de las Fuerzas Policiales para contener a los cientos de personas que se reúnen en la calle para poder acceder al centro en el que esta mañana se han habilitado nuevas plazas.

La entrada este lunes de 400 personas a las instalaciones ha derivado en un efecto llamada que ha provocado, a su vez, el emplazamiento de un gran número de inmigrantes en el exterior de la explanada. Tras permitir el acceso a todas las personas para las que había capacidad en el centro, la policía se ha visto obligada a actuar dada la presencia masiva de extranjeros tanto en la carretera como en la zona exterior.

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19 detenidos por agresiones a militares

Tras la detención este domingo por la tarde de tres marroquíes por el lanzamiento de botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de militares, las agresiones contra soldados en Ceuta suman ya 19 detenidos esta última semana. En todos los casos, los arrestados han pasado a disposición judicial para su posterior determinación de condena.

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La tercera de las agresiones tuvo lugar también este mismo domingo, cuando los atacantes llegaron a la zona de San Amaro, lugar con presencia permanente de militares, para lanzar las botellas con el fin de herir a los soldados, sin embargo, ninguna de ellas alcanzó a los efectivos y, tras su localización por la Guardia Civil, procedieron a su arresto.

En la misma línea, este pasado domingo se conocía también la resolución judicial por la que los cuatro arrestados por apedrear en la madrugada del sábado a una patrulla de militares y herir de forma leve a un sargento entraron en prisión preventiva a la espera de juicio.

Once expulsados

El primero de los ataques, ocurrido el pasado 27 de agosto de madrugada, fue también mediante apedreamiento. Doce migrantes fueron detenidos en la zona ceutí de Benzú por participar en una emboscada que reunió entre 30 y 40 personas para lanzar piedras a los soldados, causando diversas lesiones y contusiones en varios de ellos.

Tras el ofrecimiento por parte de la Justicia de un acuerdo de conformidad, once de ellos aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pena que fue sustituida por la expulsión del país para los próximos cinco años. El duodécimo permanece en prisión a la espera del juicio después de negar su implicación en los hechos y rechazar el acuerdo de conformidad.