El Gobierno activa más fondos ante las críticas por su «incapacidad» en Ceuta

Los 60 barcos andaluces llegados a Ceuta en solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes fueron despedidos entre vítores por centenares de vecinos antes de regresar a sus puertos de partida Reduan | EFE

La gestión de la crisis derivada de la entrada de 80.000 personas en Ceuta ha alterado radicalmente el curso político. El Gobierno se ha quedado solo y sin el apoyo de sus socios habituales. Todos han criticado los pasos que ha dado el Ejecutivo para intentar aminorar el impacto de lo ocurrido hace un mes en la ciudad autónoma, colapsada social y económicamente.

La semana será un nuevo vía crucis para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras una crisis que «ha desnudado definitivamente su incapacidad y su nula gestión», en palabras del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo quien acusa al Gobierno de «resistir por resistir» y «estar por estar». Con la calle activada en la propia ciudad autónoma y con una creciente ola de solidaridad con los ceutíes, con concentraciones previstas para el próximo 2 de septiembre en 260 municipios españoles, Sánchez intentará esta semana recuperar algunos enteros. La primera medida será económica. El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de emergencia para Ceuta dotado con 165 millones de euros, que se sumarán a los 180 millones de recuperación a medio plazo anunciado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Este nuevo paquete de medidas de emergencia estará dirigido a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos. Al margen de este programa, el pasado jueves el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, que se suman a otros 44,5 anunciados para reforzar la atención humanitaria.

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La segunda bala la tendrá Pedro Sánchez el jueves en el Congreso, donde está prevista su comparecencia para explicar la crisis de Ceuta. Lo hará más de un mes después de lo ocurrido y con muchos frentes abiertos. Además de la propia gestión, que critican todos los partidos sin excepción e incluso en privado dirigentes socialistas, tendrá que lidiar con el espinoso asunto que ha llevado a una fractura en el Gobierno, con las contradictorias versiones ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Justicia, Fernando Grande-Marlaska sobre la información con la que contaban para intentar prever una crisis de tales dimensiones. Robles defiende, en solitario, que el CNI advirtió sobre lo que podría ocurrir. Marlaska y muchos de sus compañeros la desmienten. Bolaños, titular de presidencia, incluso afirmó en el Congreso que la entrada masiva en la ciudad autónoma se produjo por «los bulos difundidos en redes sociales tras la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo», sobre las devoluciones en caliente. El jueves, Sánchez se tendrá que pronunciar sobre el tema en el Congreso y alguno de sus dos ministros probablemente quedará desautorizado.

Antes, este lunes, las titulares de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, comparecerán en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre los menores migrantes que todavía hay en Ceuta y las agresiones sexuales que se han producido.