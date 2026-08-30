Fallecen una mujer de 32 años y una niña de nueve en el incendio de un bar en Teruel

Imagen de archivo de un coche de bomberos Marcos Míguez

Un incendio declarado ayer en un bar de Cedrillas (Teruel), que se extendió luego a un edificio con viviendas se saldó con dos fallecidos, una mujer de 32 años y una menor de nueve mientras que hay una tercera persona que resultó herida por intoxicación. El 112 fue el que dio el aviso del fuego que comenzó en el local de hostelería que se encontraba en la planta baja y que afectó también de manera importante a la primera planta.

Los bomberos de la Diputación de Teruel necesitaron dos horas para poder contener las llamas. Se movilizaron cuatro unidades hasta el lugar, además de varias patrullas de la Guardia Civil y una unidad medicalizada, desde la que no se pudo hacer nada por las dos víctimas. Se desconocen las causas que provocaron el siniestro iniciado en el bar. Según vecinos de la zona, las llamas adquirieron gran virulencia y se extendieron rápidamente por el inmueble. El herido por intoxicación fue trasladado a un centro sanitario pero se encuentra fuera de peligro.