Crimen pasional en Valencia: una mujer mata a cuchilladas a un hombre en la terraza de un bar

Imagen de archivo, Valencia. Manuel Bruque | EFE

Edgar, de 44 años de edad y nacionalidad peruana, murió en la madrugada de este domingo tras ser acuchillado por una mujer en la terraza de un bar de la ciudad de Valencia. Los violentos hechos se registraron minutos antes de las doce de la noche del sábado en una calle paralela a la avenida del Cid, muy cerca del Hospital General de Valencia.

Pablo, que ahora se llama Paula tras cambiarse de sexo y de nombre, habría asestado varias puñaladas por la espalda a la víctima, según los testigos. Las primeras investigaciones del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional apuntan a un móvil pasional, un brutal apuñalamiento por celos y despecho después de que la agresora sufriera un nuevo desengaño.

Paula creía que su expareja, una mujer alcohólica de color, estaba coqueteando en la terraza del bar con Edgar y acuchilló a traición al hombre peruano, que no tuvo oportunidad de defenderse.

Tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca en la vía pública, varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al lugar. Cuando llegaron los primeros agentes, la sospechosa de la agresión ya se había marchado, pero los policías averiguaron de inmediato donde vivía tras realizar las primeras averiguaciones y acudieron a su domicilio.

La mujer de 35 años fue arrestada en la puerta de su domicilio, una vivienda cercana al bar, y todavía tenía las manos manchadas de sangre. Tras identificarla, los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que tardaron muy poco en llegar al lugar del suceso, le leyeron sus derechos y la trasladaron a dependencias policiales.

Mientras la víctima era trasladada al Hospital General de Valencia, donde falleció sobre la una y media de la madrugada.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas de la agresión mortal. El cadáver ha sido traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde un equipo forense realizará la autopsia en las próximas horas