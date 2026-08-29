Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras otro ataque a militares en Ceuta

Un grupo de militares Regulares en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha detenido este sábado a cuatro ciudadanos marroquíes en situación irregular acusados de atacar durante la madrugada a un grupo de militares del Grupo de Regulares en Ceuta, un incidente en el que resultó herido un sargento del Ejército español, según confirmaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la gasolinera situada junto a la puerta trasera de Murallas Reales, en la avenida Martínez Catena. De acuerdo con la información policial, los cuatro individuos lanzaron piedras contra los militares cuando estos se encontraban en la zona, alcanzando a uno de ellos y provocándole lesiones.

Tras la agresión se inició una persecución que concluyó en la playa del Chorrillo. En ese momento, una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que circulaba por la zona fue alertada de lo sucedido y participó en el operativo.

Los agentes lograron detener inicialmente a tres de los presuntos agresores, mientras que un cuarto consiguió huir en dirección a la playa. Según informan desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ese cuarto individuo es menor de edad. Los propios militares emprendieron entonces su búsqueda y consiguieron localizarlo poco después, avisando nuevamente a los efectivos del GRS para proceder a su arresto.

Posteriormente, los cuatro detenidos fueron entregados a la Policía Nacional y trasladados a la Jefatura Superior, donde tres permanecen al mediodía este sábado prestando declaración, según las fuentes policiales consultadas. El menor de edad, según ATME, ya ha pasado a disposición judicial, aunque hasta el momento se desconoce la decisión de la Fiscalía de menores.

Está previsto que los tres arrestados adultos pasen a disposición judicial durante la jornada de del domingo. Dada su situación administrativa irregular y la naturaleza de los hechos investigados, no se descarta que el juzgado pueda acordar medidas similares a las adoptadas recientemente en otro caso de características parecidas.

Expulsados a Marruecos once de los detenidos el jueves

Esta agresión se ha producido apenas dos días después de la emboscada sufrida este juevespor una patrulla militar en la zona de Benzú durante la madrugada del pasado 27 de agosto. En aquella ocasión, según la investigación, un grupo de entre 30 y 40 migrantes rodeó un vehículo del Ejército y comenzó a lanzar piedras contra los cuatro militares que viajaban en él cuando se dirigían a un punto de vigilancia.

El ataque dejó varios heridos y provocó un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de doce ciudadanos marroquíes. Este viernes, once de ellos aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pena que fue sustituida por la expulsión de España durante cinco años. El duodécimo detenido permanece en prisión provisional tras negar su participación en los hechos y rechazar el acuerdo de conformidad.

Los once condenados reconocieron su participación en los hechos y mostraron su conformidad con la pena propuesta por el ministerio público, lo que permitió la celebración de una vista de conformidad y evitó la celebración del juicio. En la agresión fueron lanzadas piedras contra el vehículo en el que viajaban los militares, un incidente que se saldó con cuatro efectivos heridos de diversa consideración. Tras los hechos, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que culminó con la detención de doce personas. La situación procesal del duodécimo arrestado difiere de la del resto de implicados. El acusado rechazó el acuerdo planteado por la Fiscalía y negó haber participado en la agresión.

Durante su comparecencia judicial aseguró que se encontraba durmiendo en el momento en que se produjo la intervención policial y desvinculó completamente su presencia en la zona de los hechos investigados. Ante la falta de conformidad con la acusación, el juez acordó mantener su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento penal y se fija la fecha para la celebración del juicio correspondiente.