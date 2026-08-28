La Xunta reclama la repatriación de los menores a Marruecos y el refuerzo del control de fronteras

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una imagen de archivo.

La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, defendió que la prioridad debe ser la repatriación de los menores para que puedan reunirse con sus familias, aunque no rechazó el acogimiento, en último caso, si el Gobierno lo hace con «consenso, planificación y financiación».

García planteó que, si no es posible el reagrupamiento, el Gobierno de Marruecos debería asumir la tutela de los menores, basándose en la ley de extranjería y en las peticiones del país magrebí y de sus familias.

Galicia, como las demás comunidades que acudieron a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, votó a favor del crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los menores en Ceuta, pero la conselleira consideró la cifra como «completamente insuficiente», y añadió que el Gobierno reconoce ese extremo.

De hecho, la Xunta advirtió en la reunión técnica previa a la conferencia que esa cantidad dista de cubrir los gastos necesarios. El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, que ayer acompañó a la conselleira en la conferencia, a la que asistieron de forma telemática, señaló hace más de dos semanas que esa partida está «vinculada exclusivamente á atención dun millar de menores», cuando en la ciudad se supera ese número con creces. La titular de Política Social e Xuventude explicó que solicitó ese dato a los responsables del Gobierno, pero contestaron que desconocen la cifra real.

Solidaridad

García insistió en que Galicia «siempre ha sido y será una comunidad autónoma solidaria. Vamos a seguir siendo solidarios, pero vamos a continuar reclamando diálogo, planificación, coordinación y financiación».

Esa posición ya fue expresada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando se produjo la invasión de Ceuta. Al contrario que las comunidades del PP en las que Vox tiene influencia de gobierno, que rechazaron incluso acudir a la conferencia, la Xunta no ha rechazado acoger menores, pero ha insistido en la necesidad de contar con un plan equitativo y financiación extra.

Aunque el Gobierno consideraba urgente el traslado de unas 500 menores a la Península, el asunto no llegó a ser tratado en la conferencia. Al preguntarle al respecto, la conselleira afirmó que no se trató «nada» sobre ese tema, porque el único punto del orden del día era el crédito para Ceuta. García añadió que la ministra les trasladó que se irá «viendo cómo va evolucionando esta crisis migratoria en sucesivas conferencias sectoriales».