Tragedia en un jacuzzi de Cullera: las autopsias avalan el doble accidente mortal y descartan un crimen

Urbanización de Cullera en la que dos adolescentes localizaron a sus padres muertos en el jacuzzi

El jacuzzi con vistas al mar se convirtió en una trampa mortal. Lo que comenzó como unas vacaciones idílicas en un chalé de lujo en la urbanización Cap Blanc de Cullera terminó, en cuestión de pocos minutos, en un complejo enigma que mantiene en vilo a los investigadores de la Guardia Civil y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Tras unas horas de incertidumbre y especulaciones sobre posibles indicios criminales, las autopsias realizadas a los cuerpos del matrimonio fallecido han despejado algunas dudas: las causas de las muertes no son de etiología homicida, sino que obedecen a una concatenación fatal e imprevista de dos accidentes.

Los minuciosos análisis realizados a los cadáveres de la mujer irlandesa y el hombre neozelandés, de 51 y 48 años de edad, respectivamente, descartan la intervención de terceras personas en este extraño suceso. Sin embargo, la determinación exacta de las causas de las muertes queda a la espera de los resultados de los estudios toxicológicos. Tras las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, las muestras de sangre, orina, humor vítreo y vísceras ya han sido remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona. La Guardia Civil espera encajar las piezas de este macabro rompecabezas cuando terminen los análisis.

Leer más: La investigación de la muerte del matrimonio de Cullera se centra en un accidente en el jacuzzi

La reconstrucción de los hechos sitúa el origen de la tragedia en el jacuzzi de la vivienda. La mujer sufrió un incidente grave mientras se encontraba en el agua, provocado presumiblemente por un fallo de succión en el sistema de hidromasaje o por una indisposición repentina que le impedía salir de la bañera. Al percatarse de la emergencia, su marido trató de sacarla del agua en una maniobra de auxilio agónica y desesperada. Las marcas y arañazos detectados en los cuerpos resultan compatibles con el esfuerzo físico que habría realizado al sujetar y arrastrar a su pareja, y confirman también que hizo todo lo posible para salvarla.

Pero lamentablemente, la tentativa de salvamento derivó en una segunda fatalidad. La Guardia Civil investiga si el hombre sufrió una descarga eléctrica mortal al manipular la instalación defectuosa de la bañera con el cuerpo mojado, o bien se hubiera intoxicado por la inhalación de vapores tóxicos acumulados en el recinto. Tampoco se descarta que el esfuerzo extremo y la angustia del momento le desencadenasen un infarto fulminante, sellando así el trágico desenlace de la pareja.

Los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones leves cuando fueron hallados el pasado martes por los hijos de la pareja, dos menores de 14 y 16 años con necesidades especiales. Los adolescentes pidieron auxilio al dueño de la vivienda, que llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112. Las víctimas estaban alojadas con sus hijos en régimen de alquiler en un chalé de 250 metros cuadrados con amplios espacios abiertos. Desde el jacuzzi y las terrazas podían divisar el mar.

Ningún detalle al azar

El trabajo de campo del Grupo de Homicidios y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil no ha dejado ningún detalle al azar. En las dos inspecciones que han realizado en el chalé, los especialistas del instituto armado tomaron muestras del agua turbia del jacuzzi, revisaron el sistema de succión de la bañera, buscaron indicios criminales (como puertas o ventanas forzadas), revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y realizaron otras pesquisas que han permitido avalar el doble accidente mortal y descartar un crimen.

Los investigadores tratan de determinar si un fallo técnico del jacuzzi, un atrapamiento accidental por la fuerza de succión o la acumulación de algún gas o sustancia pudo haber desencadenado el ahogamiento o la pérdida de conocimiento de la mujer.

Por el momento, el caso se sostiene sobre una trama de interrogantes que la Guardia Ciivil esperar despejar con los resultados de los estudios toxicológicos: ¿padecieron ambas víctimas la misma causa determinante de la muerte?, ¿quién falleció primero y cuánto tiempo transcurrió entre el primer accidente y el desenlace final?, ¿qué sustancia causó la turbidez del agua? y ¿qué papel jugó el mecanismo de succión en el primer incidente?