Rubén Pérez Correa: «No existe sistema de protección que pueda absorber la avalancha de Ceuta»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El vigués Rubén Pérez es secretario de Estado de Juventud e Infancia desde el inicio de la legislatura
El vigués Rubén Pérez es secretario de Estado de Juventud e Infancia desde el inicio de la legislatura

El vigués, secretario de Estado de Juventud e Infancia, atribuye a las mafias y no a Marruecos el asalto: «Gritaban ¡Supremo, Supremo!»

29 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pese a la confrontación política que propicia la crisis migratoria desatada en Ceuta, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa (Vigo, 1977), no evita calificar de «ejemplar y magistral» la gestión

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete