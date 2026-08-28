Rubén Pérez Correa: «No existe sistema de protección que pueda absorber la avalancha de Ceuta»

El vigués Rubén Pérez es secretario de Estado de Juventud e Infancia desde el inicio de la legislatura

Pese a la confrontación política que propicia la crisis migratoria desatada en Ceuta, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa (Vigo, 1977), no evita calificar de «ejemplar y magistral» la gestión