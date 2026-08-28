Rubén Pérez Correa: «No existe sistema de protección que pueda absorber la avalancha de Ceuta»
VIGO / LA VOZ
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El vigués, secretario de Estado de Juventud e Infancia, atribuye a las mafias y no a Marruecos el asalto: «Gritaban ¡Supremo, Supremo!»29 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pese a la confrontación política que propicia la crisis migratoria desatada en Ceuta, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa (Vigo, 1977), no evita calificar de «ejemplar y magistral» la gestión