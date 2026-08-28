Marlaska cifra en 5.000 los migrantes que siguen en las calles de Ceuta y evita la polémica con Robles

El ministro del Interior ha comparecido este viernes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión realizada tras los acontecimientos ocurridos en Ceuta el pasado 30 de julio. Durante su intervención, Fernando Grande-Marlaska ha cifrado en 5.000 —1.500 de ellos menores— los migrantes que continúan en la ciudad autónoma y ha defendido la gestión del Gobierno en Ceuta, además de realizar un llamamiento a la calma tras los últimos altercados y episodios de violencia vividos en la ciudad autónoma. «La violencia no es el camino para resolver ningún problema», ha asegurado tras apelar a dejar al margen la confrontación política para resolver cuanto antes la situación de emergencia que se vive. Además no mencionó la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre esa llegada masiva irregular de migrantes, después de la controversia surgida con la ministra española de Defensa, Margarita Robles, responsable del CNI, quien afirmó que sí habían avisado.

«Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta», ha dicho en su comparecencia ante la Comisión de Interior, en la cual el ministro ha anunciado que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales «extraordinarias» que eviten futuras entradas masivas como la ocurrida el 30 de julio.

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El plan del Ejecutivo incluye la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, todo ello cofinanciado al 90% por la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

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Además, el titular de Interior ha defendido que la Moncloa trabaja para que retornen a Marruecos los migrantes «que no cumplan las condiciones para quedarse», mientras que se dará «protección internacional» a quien la solicite y cumpla los requisitos de asilo. Y ha contextualizado la extrema complejidad de la zona, una ciudad de 83.000 habitantes y poco más de 18 kilómetros cuadrados cuya ubicación geográfica condiciona la seguridad. Marlaska también ha remarcado que en tan solo 24 horas la gran mayoría regresó de manera voluntaria a Marruecos.

Asimismo, el titular de Interior ha calificado lo sucedido como un «ataque a la integridad territorial de España» que dista ampliamente de los flujos migratorios irregulares habituales. Para respaldar esta afirmación, ha señalado como prueba evidente la rapidez y voluntariedad con la que la masa de personas volvió a cruzar la frontera en las horas posteriores. En este punto, la comparecencia ha servido para poner en valor la colaboración «sostenida y eficaz» con las autoridades de Marruecos, cuya coordinación estrecha —según Marlaska— resultó clave para encauzar las devoluciones y lograr la cesación total de las entradas a partir del 1 de agosto.

En lo relativo al esfuerzo policial, Marlaska ha hecho hincapié en la consolidación de las plantillas en la zona. Con datos cerrados a junio de 2026, los efectivos disponibles en la ciudad autónoma han experimentado un incremento del 16,3% respecto a las cifras registradas en el 2018. Esta evolución sitúa la tasa en 15,1 agentes por cada mil habitantes, un ratio que cuadruplica la media del conjunto del Estado español. Este músculo policial previo, sostiene el ministro, «permitió reaccionar con celeridad» tras los eventos de finales de julio, desplegando un dispositivo operativo extraordinario que supera en la actualidad los 1.600 efectivos sobre el terreno.

Paralelamente, Marlaska —al igual que lo hiciese ayer el ministro Félix Bolaños— ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, la cual impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a quienes accedieran a nado. Desde la publicación del fallo, Interior intensificó la vigilancia marítima incorporando a primeros de julio 70 guardias civiles adicionales para el control perimetral y activando siete embarcaciones con 30 agentes de dotación. Tras los sucesos del 30 de julio, este despliegue por mar y aire se vio complementado con la llegada del buque Dama —con 12 guardias civiles a bordo—, un helicóptero del servicio aéreo y un equipo de drones.