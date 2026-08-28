El juez asegura que Mouliaá no insultó a Errejón, sino que solo lo criticó

Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo. Daniel González | EFE

El juez Arturo Zamarriego decidió ayer archivar la querella del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá, al considerar que esta lo había acusado, a través de mensajes, publicados en sus redes sociales, a dos testigos de la fiesta donde presuntamente el exdirigente la habría agredido. El magistrado instructor consideró que las palabras de la artista no suponen la atribución de «actos o conductas delictivas concretas» al exportavoz parlamentario, «sino que expone juicios, pensamientos u opiniones».

Es la respuesta que da el juez a la querella que Errejón interpuso el pasado mes de noviembre contra la actriz, en un nuevo episodio de acusaciones cruzadas que comenzó con la denuncia de Mouliaá contra el exdiputado de Sumar por una agresión sexual que este habría cometido contra ella en una fiesta que se celebró en el año 2021. El exportavoz del grupo que ahora encabeza Verónica Barbero basaba su querella en unos mensajes que la actriz publicó en sus redes sociales en los que sostenía que el exdiputado había manipulado a dos testigos y antiguos amigos de ella para que testificaran a su favor en la causa por agresión sexual, que todavía está pendiente de juicio.

Mouliaá publicaba estos mensajes en redes sociales después de que la pareja asegurase no haber visto «nada raro» aquella noche, desmintiendo con ello algunas de las acusaciones que la actriz había lanzado contra Errejón. En junio del año pasado, expuso en X que Errejón se había negado a entregar su móvil «porque había extorsionado» a dos de sus testigos.