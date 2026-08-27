Infancia fracasa en el intento de enviar a la península a 500 niñas

Niñas y mujeres en el colegio Reina Sofía en Ceuta Laura Rincón | EFE

«El Gobierno no aceptará ninguna deportación masiva de niños». Así de tajante se mostró este jueves la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la celebración de la conferencia sectorial. En la reunión, todas las comunidades autónomas apoyaron el reparto de 25 millones de euros a Ceuta, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura —en estas tres regiones, Vox ostenta las competencias en la materia—, que no asistieron al encuentro y manifestaron su voto por escrito. Esta transferencia se utilizará para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo o servicios de traducción de los menores migrantes que se encuentran allí desde el salto masivo de finales de julio. Otra propuesta del Ejecutivo es la de trasladar a 500 niñas a la península, pero no entró en el orden del día al no estar presentes todas las autonomías, según explicó Rego.

Como solución al bloqueo, fuentes ministeriales explicaron a Efe que la opción más conveniente para Moncloa es que las 500 niñas permanezcan en Ceuta bajo la tutela de entidades sociales. Además, la ministra declaró que la primera opción que se baraja siempre es la reagrupación familiar. Sin embargo, debido al carácter «garantista» de la legislación española y europea, es un proceso para el que se «necesita tiempo» y en el que, en la mayoría de los casos, «no es posible el retorno».

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El PP critica la ayuda

Galicia, Madrid y Baleares, autonomías gobernadas por el Partido Popular, consideraron «insuficiente» el gasto realizado por el Ejecutivo para la atención de menores en Ceuta. La comunidad madrileña, a través de su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, rechazó cualquier tipo de reparto: «Asistimos [a la reunión] exclusivamente en apoyo a Ceuta, a esa ciudad autónoma que sigue abandonada por el Gobierno». Canarias, Cataluña y Navarra también asistieron a la conferencia sectorial.

Para defenderse, la ministra Rego criticó a los gobiernos de Castilla y León, Aragón y Extremadura, señalando que decidieron «castigar» al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, «que forma parte de su mismo partido político», mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, prefirió «escoger a Vox».

Según recogió Europa Press, uno de los gobiernos que se opuso a la medida económica, el de la Junta de Castilla y León, adelantó que, si se realiza el reparto de las 500 niñas, procederá a «recurrir esos expedientes de carácter individual si no están suficientemente elaborados, si no se han completado todos los procedimientos y si no se ha garantizado que estas personas retornen a sus familias».

Actualmente permanecen alrededor de 1.500 personas en el sistema de acogida de Ceuta. De esta cifra, unas 700 son niñas y hay «muchos» menores de 13 años. La ministra afirmó que esto evidencia un cambio en el perfil de quienes participan en los flujos migratorios y criticó la apuesta europea «por la externalización y militarización de las fronteras», en lugar de optar por vías «legales y seguras» para ordenar y controlar «una migración con derechos».

El Ministerio adelantó que en la próxima Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia se expondrán las necesidades y propuestas para el reparto que sopesa el Gobierno.