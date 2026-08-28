La hipótesis del accidente centra las pesquisas en la doble muerte de Cullera

Urbanización de Cullera en la que dos adolescentes localizaron a sus padres muertos en el jacuzzi

La policía intenta hallar la clave de la doble muerte de Cullera (Valencia) tras la aparición de los cuerpos sin vida de un matrimonio irlandés que disfrutaba de sus vacaciones veraniegas en un yacusi. Los exámenes preliminares revelaron que una de las víctimas presentaba arañazos y pequeñas lesiones de carácter punzante. Los agentes localizaron leves restos biológicos y de sangre en el entorno del yacusi que coinciden con estas heridas. Sin embargo, lejos de apuntar a la intervención de un agresor, la principal línea de investigación maneja una hipótesis sobrecogedora: un accidente encadenado.

Los expertos estudian la posibilidad de que uno de los cónyuges sufriera un colapso o un incidente grave en el agua y que el otro, en un intento agónico y desesperado por auxiliarlo, le causara involuntariamente esas pequeñas marcas durante la maniobra de rescate, y que luego también falleciera en el mismo evento trágico.

El trabajo de campo de la Guardia Civil no dejó ningún detalle al azar. Los especialistas tomaron muestras del agua turbia del yacusi y revisaron minuciosamente los motores, los filtros y el sistema de succión de la bañera de hidromasaje. Los agentes tratan de determinar si un fallo técnico, un atrapamiento accidental por la fuerza de succión o la acumulación de algún gas o sustancia pudo haber desencadenado el ahogamiento o la pérdida de conocimiento de la pareja. Mientras se intenta resolver el caso, los dos hermanos de 14 y 16 años, adolescentes con necesidades especiales que encontraron los cadáveres, están recibiendo atención especializada.