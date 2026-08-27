La fiscal general del Estado alerta de 17 agresiones sexuales tras la crisis de Ceuta y reforzará la plantilla con tres fiscales más

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita de este jueves a Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, reveló durante su visita a la ciudad de Ceuta que se han registrado, desde el comienzo de la crisis migratoria a finales de julio hasta ahora, 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría de ellas mujeres y niñas. Estos datos, según subrayó tras visitar un centro de menores de la ciudad autónoma, confirman la «especial vulnerabilidad» que sufren las menores migrantes durante estos flujos extraordinarios. Ante el repunte de delitos que se han producido en la ciudad, la máxima representante del Ministerio Público anunció que está previsto un refuerzo por parte de su institución.

El balance del Ministerio Fiscal refleja además un incremento significativo en los delitos contra el patrimonio —principalmente robos— y en las faltas de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad. Peramato, tras mantener reuniones de trabajo con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y el equipo de fiscales del área, calificó la coyuntura de «traumática» y «muy compleja», haciendo un llamamiento expreso a la «coordinación y colaboración interinstitucional» para desplegar medidas efectivas. Asimismo, quiso manifestar un mensaje de doble solidaridad tanto con la ciudadanía ceutí como con los propios migrantes, inmersos en una situación de extrema fragilidad humanitaria.

Aunque recordó que las atribuciones del Ministerio Público están acotadas a la protección del menor y al seguimiento de las medidas que adopten las instituciones, Peramato explicó que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General realiza una monitorización diaria de la situación que se vive en la ciudad. Para combatir la sobrecarga a la que está sometida la plantilla de nueve efectivos, tensionada de manera habitual por ser un territorio fronterizo, la Fiscalía confía en agilizar la llegada de tres fiscales de refuerzo hasta, al menos, el 31 de octubre —con posibilidad de prórroga—. Para incentivar la ocupación de estas plazas, la fiscal general destacó los alicientes impulsados junto al Ministerio de Justicia, que incluyen complementos salariales por desplazamiento y subvenciones directas al recurso habitacional.

El CGPJ se reúne de urgencia

Por otro lado, y ante el riesgo de que se produzca un colapso aún mayor del que vive el sistema judicial ahora en la ciudad, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este viernes en sesión extraordinaria para aprobar una medida de apoyo transversal destinada a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

La convocatoria de urgencia llega tras recibir la documentación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) sobre los siete magistrados que han optado a la comisión de servicio. Con los informes de Inspección y la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia ya aprobados, el CGPJ dará luz verde al despliegue.