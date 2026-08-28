Asesinada una mujer de 47 años y detenido su pareja en Isla Cristina, Huelva

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo CAPOTILLO

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán, de la citada localidad onubense, según las fuentes consultadas.