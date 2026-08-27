La violencia se instala en las calles de Ceuta
CEUTA / ENVIADO ESPECIAL
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Vecinos de la ciudad eluden los controles policiales y acaban quemando chozas de migrantes en las playas; las administraciones llaman a la calma, aunque no se ve una solución a corto plazo28 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La contención forma parte del pasado. Ceuta comenzó en la madrugada del miércoles al jueves sus primeros episodios violentos y estos siguieron durante todo el día de ayer. Quema de chabolas, cargas policiales, militares apedreados