El ministro Torres anuncia 2.000 nuevas plazas para realojar a los migrantes de Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, durante su comparecencia celebrada este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Reduan | EFE

El ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, pidió este miércoles «arrimar» el hombro para solucionar la crisis migratoria en la ciudad autónoma en alusión a las quejas de los ceutíes por la apertura de instalaciones temporales para la acogida de migrantes y anunció que el Gobierno espera disponer de nuevos espacios para albergar a otros 2.000 migrantes que permanecen en las calles. Estas plazas se sumarían a las 1.800 que ya se han habilitado desde el inicio de la crisis.

«Si no acotamos a los inmigrantes que están pernoctando en las playas y en las aceras, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones», argumentó Torres en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. Además, aseguró entender las «quejas» de los vecinos de Ceuta, por el uso de instalaciones públicas como polideportivos, pero recordó que el Gobierno «ha venido para solucionar los problemas. Lo decía este miércoles el presidente Vivas, tenemos que arrimar todos el hombro», añadió.

Tramitación compleja

El ministro admitió que la tramitación de los expedientes «no es sencilla» y recordó la necesidad de «hacer las cosas como marca la legislación». Según Torres, «ante una persona que está en un lugar, que ha pasado una frontera y que no quiere regresar, la voluntad del Gobierno de España es absoluta para que pueda volver, pero hay que hacerlo respetando las leyes».

Preguntado por aquellos que no quieran ser filiados, insistió en que «tienen que estar en espacios cerrados y, lo lógico, es que quieran ir porque son sitios donde tienen una situación distinta a la de dormir a la intemperie». Si no se data a las personas y no se filian, solamente cabe la voluntad individual de volver a pasar el espigón y volver a Marruecos», advirtió el ministro.