La investigación de la muerte del matrimonio de Cullera se centra en un accidente en el jacuzzi

Javier Martínez COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Urbanización de Cullera en la que dos adolescentes localizaron a sus padres muertos en el jacuzzi
Urbanización de Cullera en la que dos adolescentes localizaron a sus padres muertos en el jacuzzi

Una de las víctimas pudo sufrir un incidente en el agua y la otra le habría causado lesiones a su cónyugue en la maniobra de rescate

27 ago 2026 . Actualizado a las 09:36 h.

En la cima de la urbanización Cap Blanc, donde la brisa marina suele amortiguar cualquier ruido terrenal, el silencio del complejo Colina del Sol se volvió denso y casi asfixiante. En una de las tres propiedades

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