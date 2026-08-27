La investigación de la muerte del matrimonio de Cullera se centra en un accidente en el jacuzzi
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Una de las víctimas pudo sufrir un incidente en el agua y la otra le habría causado lesiones a su cónyugue en la maniobra de rescate27 ago 2026 . Actualizado a las 09:36 h.
En la cima de la urbanización Cap Blanc, donde la brisa marina suele amortiguar cualquier ruido terrenal, el silencio del complejo Colina del Sol se volvió denso y casi asfixiante. En una de las tres propiedades