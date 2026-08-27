Detenidos doce migrantes tras apedrear a cuatro militares en Ceuta

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Doce migrantes han sido detenidos tras estar presuntamente implicados en la agresión a cuatro militares en la madrugada de este lunes en la zona ceutí de Benzú. La emboscada tuvo lugar a las 5.30 de la mañana, cuando entre 30 y 40 personas comenzaron a lanzar piedras «de grandes dimensiones» a los soldados, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Los efectivos del Ejército se dirigían a un punto de vigilancia establecido en Benzú cuando, al llegar al lugar, varios individuos salieron de distintos puntos y rodearon el vehículo en el que se desplazaban los militares. El grupo comenzó a lanzar piedras contra el coche, provocando daños de consideración y forzando a los militares a abandonar el vehículo y emprender la huida a pie ante la intensidad del ataque.

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Durante la persecución los efectivos continuaron recibiendo el impacto de piedras, fruto las cuales sufrieron diversas lesiones y contusiones, hasta la llegada de un dispositivo de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que provocó la huida de los emboscados.

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Las operaciones de búsqueda posteriores por parte de las fuerzas de seguridad han culminado con la detención de doce personas, todas ellas de nacionalidad marroquí. Parte de los implicados intentó escapar lanzándose al mar, por lo que también el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha mantenido labores de localización en la zona.

Los cuatro militares fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante la agresión.