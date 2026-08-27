Bolaños asegura que el Gobierno «no tenía información ni previa ni precisa» de la «magnitud» de la entrada irregular a Ceuta

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparece este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, Mariscal | EFE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció este jueves en la comisión del Congreso para detallar la respuesta del Ejecutivo ante los acontecimientos del 30 y 31 de julio, fechas en las que entraron de manera irregular en torno a 80.000 personas en Ceuta. Una crisis en la que, según explicó, el Gobierno no atribuye ninguna responsabilidad a Marruecos y que se vio agravada por los «bulos difundidos en redes sociales tras la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo».

Bolaños defendido que el Gobierno no tenía «información precisa» sobre la magnitud de ese acceso masivo y, en relación con el papel de las autoridades marroquíes en el cruce fronterizo, Bolaños descartó rotundamente cualquier responsabilidad de Rabat en los hechos, enfatizando que «no hay ninguna evidencia» de que Marruecos haya «liderado, impulsado o dirigido la entrada de migrantes en Ceuta». De este modo, respondió directamente a los ataques vertidos por el Partido Popular y Vox, que coincidieron en sus discursos en destacar el «miedo» que impera en Moncloa a la hora de tratar con el país vecino.

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«Les recomiendo, para el caso de que gobiernen, un curso acelerado de diplomacia», afeó el ministro tras recordar a populares y voxistas que «lanzar insidias y sospechas sobre el Gobierno de un país vecino con el que hay que tener buenas relaciones no es un buen camino». En este sentido, Bolaños llegó incluso a denunciar que desde la oposición se está «faltando el respeto sin pruebas a Marruecos».

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El titular de Justicia aprovechó para enumerar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en los últimos días para atajar la situación: la declaración por primera vez en la historia de la democracia la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad autónoma —medida en vigor hasta el 31 de diciembre— y el establecimiento de un mando único bajo la autoridad del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.

«La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta. La segunda prioridad es garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social», declaró el ministro para asegurar después que ya se han «identificado los recursos materiales y humanos necesarios para encarar esta situación».

El titular de Justicia no dudó en mandar un recado a las comunidades gobernadas por el PP al hacer un llamamiento explícito a la corresponsabilidad territorial, remarcando que la gestión de esta crisis exige «la solidaridad de otras comunidades autónomas y no solo del Estado». Durante su intervención, el ministro criticó a quienes se oponen a la acogida en otras regiones, señalando que «no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta» mientras se le niega ayuda a la ciudad autónoma. En este sentido, apeló a los valores constitucionales para rechazar cualquier discurso discriminatorio, advirtiendo de que negar la dignidad a las personas migrantes por su origen o color de piel «ni es social, ni es humano, ni se corresponde con el espíritu de nuestra Constitución».

Lo cierto es que, y aunque el Gobierno lo último que quiera es generar ninguna alarma, Bolaños quiso destacar la complejidad del escenario actual en la condición de España como «estado fronterizo con Marruecos» y pidió cautela ante las recetas simplistas. «Quien diga que esta situación tan compleja se soluciona en un santiamén no tiene ni idea de lo que está hablando, demuestra una ignorancia insuperable», aseveró, apelando a la paciencia para resolver el conflicto. Con todo, el ministro enfatizó que el país dispone de la «capacidad institucional, diplomática y de medios» suficiente para encarar el desafío y alcanzar el objetivo prioritario del Ejecutivo: devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta.

En el ámbito judicial, destacó la ampliación en un 300 % de la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, lo que permitió realizar 82 autopsias y nueve identificaciones de personas fallecidas al intentar entrar a nado. Asimismo, el ministro aseguró que el Ministerio de Justicia ya se ha puesto en contacto con el Consejo General del Poder Judicial para trasladarle que se autorizará «cualquier refuerzo adicional» que resulte necesario. Aunque la solicitud formal aún no se ha registrado, el titular de Justicia anticipó que confía en recibir esta petición oficial «en cuestión de horas».

Bolaños también salió al paso de las críticas de la oposición por la presencia del presidente del Gobierno en La Mareta (Lanzarote) durante la gestión de la crisis ceutí. Bolaños tildó de infundados los ataques sobre el descanso de Sánchez, garantizando que este se ha mantenido en constante coordinación con los ministerios implicados, al teléfono y emitiendo directrices diarias para dar respuesta a la coyuntura en la frontera. «No sé lo que han trabajado ustedes en agosto, pero el presidente del Gobierno ha estado todos los días al teléfono, dando instrucciones», espetó Bolaños a las bancadas de la oposición.

Ataque del PP

Por su parte, el PP mostró el mismo tono duro que marcó ayer el debate en la Diputación Permanente —que estrenó el curso político en la Cámara Baja tras el parón estival—. Cuca Gamarra reprochó duramente la falta de autocrítica del Ejecutivo, recriminando a Bolaños que haya iniciado su comparecencia «sin pedir perdón a los ceutíes» y acusando a varios miembros del Gabinete de «hacer la maleta e irse a la playa» en plena crisis. La dirigente popular criticó la efectividad del despliegue policial inicial en la frontera y denunció una dejación de funciones por parte del Ejecutivo: «El control de las fronteras no se subarrienda, se ejerce y ustedes no lo han hecho».

Asimismo, Gamarra —que reprochó a Bolaños haber defendido durante su comparecencia menos a Ceuta y Melilla que los representantes de las formaciones independentistas presentes en la Comisión— insistió que la Moncloa ignoró las advertencias previas del CNI, de las Fuerzas de Seguridad y del propio presidente autonómico, concluyendo que «el Estado es fuerte, el problema es el Gobierno, que no se pone al frente ni da instrucciones para que el Estado pueda actuar».