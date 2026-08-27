Aznar acude a apoyar a Vivas y el PSOE le reprocha que nunca visitó la ciudad como presidente del Gobierno

Aznar saluda al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien mantuvo un encuentro Marcos Moreno | EUROPA PRESS

El expresidente del Gobierno José María Aznar reclamó ayer desde Ceuta actuar con «firmeza» ante la crisis migratoria en la ciudad porque «la debilidad es y será siempre provocadora» y reprobó la actuación del Gobierno porque, «la soberanía nacional no tiene vacaciones», dijo.

Aznar viajó a la ciudad autónoma para expresar su apoyo explícito a todos los ceutíes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con quien compareció en un acto en el Salón del Trono de la Asamblea para asegurar que la «integridad territorial» de España se «violó» con la entrada de miles de personas desde Marruecos. Reclamó un cambio «completo» en la dirección política del Gobierno para que cuando la nación «sea puesta a prueba», como a su juicio ocurrió con la crisis migratoria en la ciudad, «todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá».

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«Aquí solamente cabe la firmeza, porque la debilidad es y será siempre provocadora», dijo Aznar que reclamó una política exterior por parte del Gobierno «que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión» y «sin aliados con los que contar en las crisis».

«El PP ha enviado al señor de la guerra, para avivar el conflicto» y la crispación ciudadana y con el fin de arañar votos», decía sobre este visita de Aznar la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró en un mensaje en X. «Frente al uso partidista de la crisis, vamos a seguir trabajando hasta devolver la normalidad a los ceutíes», añadió la dirigente socialista.