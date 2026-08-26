Vivas vuelve a cargar contra el Gobierno por no haber evitado la crisis en Ceuta e insiste en que «estaban avisados»

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, durante una intervención el pasado 19 de agosto. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se suma a las voces que piden al Gobierno que explique cuál es la situación real de la ciudad tras la entrada de entre 70.000 y 80.000 personas a finales de julio y que ejecute un plan concreto para devolver la «normalidad» al territorio lo antes posible. Además, carga contra el Ejecutivo por no haber «evitado» la avalancha de migrantes que cruzaron la frontera desde Marruecos, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconociese que los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habían informado el día antes de la convocatoria para la entrada de extranjeros -en contra de lo sostenido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mantiene que no hubo ningún tipo de informe que hacía prever que esto podía ocurrir.

Vivas explica que los ceutíes están ya «cansados» y «hartos» de vivir bajo una situación de «anormalidad», mientras desde el Gobierno no se ha aportado «una solución real y concreta». El dirigente popular pide al Ejecutivo, horas antes de que se constituya el mando único que encabezará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que pongan «remedio» cuanto antes a la crisis migratoria para que los ciudadanos puedan recuperar «a la mayor brevedad posible su forma de vida», mientras que critica que sigue habiendo muchas cuestiones que siguen sin respuesta. Por ello, anunció que van a continuar insistiendo en que se pongan todos los «mecanismos» y las «medidas» para recuperar la ciudad que había a principios de julio, cuando todavía no había comenzado el importante repunte de llegadas de migrantes que derivó en el cruce masivo de miles de personas.

«Está claro que esta emergencia se pudo evitar», aseguró Vivas en respuesta a las palabras que la ministra de Defensa ofreció este martes en el Congreso. «El Gobierno estaba avisado, estaba en disposición de hacerlo y, aún así, no lo hizo», añadió, al tiempo que explicó que aunque mantuvo distintos encuentros con la Delegación del Gobierno en Ceuta los días previos a que se produjese la avalancha de personas -momento en el que comenzó a solicitar que se declarase la emergencia nacional y se estableciese el mando único que ahora asume Torres-, en ningún momento «nadie» le informó de que se podía producir.

Pero ya a toro pasado, el único objetivo del presidente ceutí, a corto plazo, es recuperar la normalidad en la ciudad. Vivas aseguró que «no nos vamos a rendir» y que tiene previsto emplear «todas las capacidades, todos los medios, hasta el último aliento, hasta la última gota de sudor» para ello ya sea apelando «al Gobierno de la nación y al mando único, a las Cortes Generales, al Poder Judicial y a Europa». De hecho, avanzó que partir del día 7 de septiembre ya tiene organizada una agenda para mantener distintas reuniones con las instituciones de la Unión Europea a fin de que «sepan de primera mano lo que aquí está pasando» y «cuál es el sentir de los ceutíes».

El presidente ceutí denunció, asimismo, que, un mes después de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, «todavía no sabemos las personas que hay en Ceuta de las que entraron» y que «no ha habido ningún paso significativo» hacia una normalidad que, a su juicio, pasa por el retorno a Marruecos de todos aquellos que vulneraron la frontera esos días.