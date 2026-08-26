Tres trasladados y al menos 31 heridos al estallar varios cohetes entre la multitud en el inicio de las fiestas de Noáin

Foto de archivo de un coche de la Policía Foral de Navarra. EFE

Tres personas han sido trasladadas este miércoles al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y al menos 31 han resultado heridas al estallar varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin, según el Diario de Navarra. Además varias personas han resultado heridas leves y han acudido por sus propios medios al centro de salud de Noáin.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.