Robles se queda sola en su choque con Marlaska a cuenta de los avisos del CNI sobre Ceuta

La titular de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia ayer en el Congreso. Borja Sánchez-Trillo | EFE

La grieta interna en el Consejo de Ministros se ha tornado en fosa. La gestión de la crisis en Ceuta ha terminado por dinamitar los puentes entre el Ministerio de Defensa y el resto del Gobierno socialista. Margarita Robles, acostumbrada a marcar un perfil propio y autónomo que a menudo roza la disidencia con la línea oficial de la Moncloa, se encuentra hoy más aislada que nunca. El último y definitivo golpe le llegó este miércoles desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pilotado por Ángel Víctor Torres, quien ha cerrado filas de manera pública y contundente en torno a Fernando Grande-Marlaska.

Torres, que ha sido designado como máxima autoridad en el mando único decretado ante la crisis de Ceuta, defiende la falta de avisos previos ante el asalto a la frontera del Tarajal. En declaraciones a la Ser, reconoció que «cada día se reporta la situación» de la ciudad autónoma y, si bien se había confirmado aumento de las entradas de unos mil inmigrantes por día en las jornadas previas al asalto, «en ningún caso hubo una comunicación de que íbamos a tener una llegada de miles de personas».

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Un revés en toda regla a su compañera de Defensa, quien la víspera, en su comparecencia en el Congreso, sostuvo con firmeza que el CNI cumplió escrupulosamente con sus funciones, emitiendo los informes de seguridad correspondientes en tiempo y forma. Según Robles, los agentes destinados en el enclave africano sí detectaron los movimientos y advirtieron con antelación, concretamente el día previo, de la convocatoria digital organizada en redes sociales para acceder a nado masivamente. Añadió que dicha información estratégica fue compartida y analizada en tiempo real con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la propia Delegación del Gobierno en Ceuta.

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Casi en paralelo, Grande-Marlaska negó categóricamente desde la Moncloa haber recibido «ningún informe» previo de inteligencia que permitiera prever una crisis de tales dimensiones, una postura que la propia Delegación de Ceuta secundó al desmentir a la ministra. Esta evidente discrepancia sembró la crispación en la Cámara baja. El PP arremetió con dureza contra el Ejecutivo exigiendo la dimisión inmediata de Robles, acusándola de «servilismo» hacia el presidente Pedro Sánchez y de desproteger la seguridad fronteriza española.

Torres, que cuenta con el aval explícito del jefe del Ejecutivo, insistió en que si el Gobierno hubiera «tenido constancia» del advenimiento de una avalancha como la que se produjo en la ciudad autónoma «la actuación tendría que haber sido otra». El ministro, con una dilatada experiencia en la gestión de crisis migratorias complejas de su etapa como presidente de Canarias, insiste en que la situación de Ceuta requiere diplomacia, equilibrio presupuestario en las comunidades y una gestión integral que en ningún caso pase por la militarización permanente de la frontera o por discursos inflamados que puedan comprometer las delicadas relaciones con Rabat.

Una «reflexión propia»

El dirigente canario enmarcó, además, las declaraciones de Robles admitiendo que «se llegó tarde, dentro de una «reflexión propia» de su compañera aunque reconoció que «las cosas siempre pueden ser mejorables». Mientras el ministro de Política Territorial aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la gestión del Gobierno había sido «acertada» y la portavoz Elma Saiz reivindicaba todo lo que se ha hecho en este mes, la ministra de Defensa pedía perdón en el Congreso porque el Gobierno había llegado tarde y había actuado mal. «No es sencillo enfrentarse a una crisis de esta envergadura», zanjó Torres.

La soledad de Robles en este Consejo de Ministros es ya un hecho numérico e institucional. Ninguno de sus compañeros de filas ha salido públicamente a respaldar su versión, dejándola en una posición de vulnerabilidad inédita desde que asumió la cartera.