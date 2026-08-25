El Gobierno reformará las leyes de extranjería y asilo tras el asalto

El presidente Pedro Sánchez, encabezando la reunión de este martes del Consejo de Seguridad Nacional. Fernando Calvo | EFE

Casi un mes después del inicio de la crisis de Ceuta, el Gobierno ha decidido reformar las leyes de extranjería y asilo. La iniciativa, aprobada ayer en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, mantendrá un «enfoque garantista» de respeto a los derechos de los migrantes, pero busca mejorar la capacidad de respuesta de España ante «la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias». Según informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la medida pretende adaptar la legislación española al Pacto de Migración y Asilo (PEMA) europeo, dotando de mayor seguridad jurídica a un marco normativo hasta ahora disperso. Para el grupo Sumar, estas novedades suponen un endurecimiento de la normativa.

El núcleo de la futura Ley de Asilo se centrará en reforzar el paso fronterizo como primer filtro del sistema mediante un procedimiento exprés. Esta medida, específica en frontera, tendrá un plazo máximo de 12 semanas en las que el solicitante deberá permanecer bajo el control directo de las autoridades españolas mientras se decide su permiso. Marlaska defendió que esta iniciativa busca ganar efectividad frente al contexto actual, evitar la «utilización indebida» del sistema y facilitar el «retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional», según Colpisa. Además, la nueva norma renovará los conceptos de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, e incluirá explícitamente las causas de persecución por motivos de género, identidad sexual o discapacidad.

Recogida de información

La reforma de la Ley de Extranjería afectará a derechos fundamentales al incorporar la figura del triaje, el proceso de recogida de información de las personas que entran en España sin ser sometidas a controles fronterizos. Este procedimiento contemplará reconocimiento médico, filiación y toma de datos biométricos para clasificar con rapidez a los migrantes. El propósito del sistema es diferenciar a las personas susceptibles de recibir protección internacional de aquellas a las que no les corresponda. Esto permitirá acelerar los trámites de retorno a sus países de origen. Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días para el triaje —un procedimiento obligatorio para los Estados miembros—, en España se mantendrá el límite de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para reducir al mínimo el tiempo de permanencia en las instalaciones policiales habilitadas para ello.

El ministro Marlaska anunció que la norma tardará unos meses en votarse en el Congreso debido a su lenta tramitación y que estos avances permitirán «la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad en nuestro país». Además, detalló que el texto incluye un refuerzo de la regulación específica para personas con necesidades particulares, como los menores de edad. En este sentido, contempla una figura que represente a quienes soliciten protección internacional e incluye precisiones sobre la tutela, la búsqueda de familiares y la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación correspondiente, según La Vanguardia.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que esta medida ya era un objetivo del Ejecutivo, que había rechazado algunos aspectos de la normativa europea, como la deportación de migrantes a centros de terceros países: «Llevamos tiempo trabajando en estos dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, que suponen la elaboración de una Ley de Asilo y la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social».