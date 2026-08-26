Feijoo exige convocar la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar las «versiones» de Robles y Marlaska

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante una entrevista para Europa Press en la sede autonómica del PPdeG. César Arxina | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha exigido este miércoles al Congreso convocar la Comisión de Secretos Oficiales, donde los diputados ejercen el control parlamentario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados, ante el «desbarajuste de versiones» de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la crisis migratoria de Ceuta.

Para Feijoo, la contradicción en el Gobierno «hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales». «La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora», ha escrito en un mensaje en X, que ha recogido Europa Press.

Durante su comparecencia parlamentaria en la Cámara Baja, la ministra Robles afirmó que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del CNI, hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, si bien no ha querido dar más detalles alegando que el deber de secreto es «una losa».

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Por su parte, Marlaska reiteró poco después, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «no hubo ningún informe» que atisbara una entrada «sin precedentes» de migrantes como la que registró en Ceuta el pasado 30 de julio. «Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?», planteó.

«Alguien miente»

En este contexto, el líder del PP ha reprochado al Gobierno que «alguien miente» con la gestión de la crisis en la ciudad autónoma y tanto Robles como Marlaska no han cumplido «con su responsabilidad». «Los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación», ha defendido. En la misma red social, Feijoo también ha hecho referencia al comunicado de la Delegación del Gobierno de Ceuta, en el que señaló que no recibió «ningún informe» advirtiendo de la entrada masiva de migrantes que ocurrió el 30 de julio, pero si se «transmitieron» durante el resto del mes el «aumento de entradas vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes».

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«Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30, tal y como también ha reiterado el ministro del Interior», enfatizó la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Ante ello, Feijoo ha lamentado que el Gobierno haya prometido ahora «un mando único» en Ceuta y se haya desatado «una guerra interna» porque «está claro que nadie quiere responder por lo que han hecho, o mejor dicho, por lo que no han hecho». «¿Sálvese quien pueda?», ha zanjado el líder del PP la publicación en redes sociales.

Solicitud de comparecencia

Por otra parte, durante su entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena ser, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno registrará este mismo miércoles en el Congreso de los Diputados la solicitud para que Pedro Sánchez comparezca a petición propia en la Cámara Baja. Con esta comparecencia, el Ejecutivo busca dar explicaciones públicas y detallar ante los grupos parlamentarios las medidas aplicadas para responder a la situación en la ciudad autónoma.

En palabras del propio ministro, esta iniciativa busca rendir cuentas y dar explicaciones directas en la Cámara Baja ante la gravedad de los acontecimientos, y ha destacado que el Gobierno «dará todas las explicaciones oportunas a petición propia para actuar con la máxima transparencia» en el marco de la crisis migratoria y de gestión que afronta la ciudad autónoma de Ceuta.