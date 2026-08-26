Duelo a garrotazos en el Consejo de Ministros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i-d), la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Pascua Militar del 2025 en el Palacio Real en Madrid JUANJO MARTIN | EFE

Hay imágenes que hablan muy mal de cualquier coalición de Gobierno. Los roces son frecuentes, pero la división interna es el peor de los pecados que casi siempre aflora. Si malo es el choque entre los miembros de dos partidos diferentes, más negativo resulta que los choques sean entre los miembros de la misma formación. Esa era una de las últimas líneas de defensa de Pedro Sánchez, la cohesión de sus colaboradores más cercanos. Pero la parálisis absoluta en la gestión de la avalancha de migrantes sobre Ceuta ha acabado de romper ese último dique de fortaleza del sanchismo, cada vez más enrocado en la Moncloa y sus inmediaciones.

Las chispas saltaron desde el primer día. El ministro más reprobado de la democracia española, Fernando Grande-Marlaska, ya desobedeció la orden directa de Pedro Sánchez de permanecer en la ciudad autónoma hasta la resolución de la emergencia. Quizá por eso, se apresuró a exculpar a Marruecos desde el primer minuto y a dar por finiquitada la invasión a las 24 horas. «Tengo una reunión y me tengo que ir», se limitó a decirle al veterano Juan José Vivas.

Ya le había dado tiempo al juez ministro a discutir con Margarita Robles sobre el papel del CNI y si los espías españoles habían informado o no de la avalancha migratoria procedente de territorio magrebí. El problema que tiene Marlaska es la hemeroteca. Sus versiones oficiales siempre quedan en entredicho a las pocas horas. Incluso a los pocos minutos. Le pasó con el ataque del 2021 y le acaba de pasar con el papel de la directora de la Guardia Civil en el caso Leire, entre otros muchos casos. Cuenta con el favor de Sánchez y del PSOE, pero su imagen es una de las peor valoradas del gabinete.

A Margarita Robles —que comparte asiento en el Consejo de Ministros con Grande-Marlaska desde el primer día de Sánchez en la Moncloa—, los suyos le están pasando la factura de jugar siempre por libre. Ella se ofreció a comparecer en el Senado cuando todos los demás se negaban —aunque tuvo que recular a imposición de la Moncloa— y su postura institucional y constitucionalista es irreprochable. Bajó a la calle, se abrazó con las ceutíes y defendió lo obvio, que Ceuta y Melilla son «españolas y españolísimas». El CNI avala sus palabras y algunos medios han empezado a recoger filtraciones que pronto, a buen seguro, se transformarán en documentos. Y hasta Juan José Vivas se reunió con el delegado del Gobierno en la ciudad para avisar del incremento de la llegada de migrantes.

El duelo de garrotazos entre Marlaska y Robles exige aclarar la verdad. Uno de los dos miente y ocupan dos ministerios de Estado. No hace falta que se sonrían, pero están condenados a trabajar juntos. Por el bien de todos.