Dos niños hallan los cadáveres de sus padres, un matrimonio irlandés, en su casa en Cullera

Vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo Europa Press

Macabro hallazgo en una de las zonas residenciales más exclusivas de Cullera (Valencia). Dos hermanos menores con necesidades especiales han encontrado muertos a sus padres, un matrimonio de nacionalidad irlandesa, en el interior de su domicilio en la urbanización Cap Blanc. Los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones que parecían punzantes, por lo que la Guardia Civil investiga si fallecieron de forma accidental o pudieron sufrir una agresión.

Tras encontrar los cadáveres, los menores pidieron auxilio al dueño de la vivienda, ya que las víctimas estaban alojadas con sus hijos en régimen de alquiler en una casa de la urbanización. Este hombre llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112 para informar del macabro hallazgo. Poco después llegaron dos patrullas de la Policía Local de Cullera y otra de la Guardia Civil. Cuando los primeros agentes entraron en la casa, los cadáveres yacían en extrañas circunstancias junto a una bañera de hidromasajes.

La investigación apunta a una posible agresión

En un primer momento, un equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil asumió las primeras investigaciones. Tras una primera inspección, los agentes no hallaron signos de violencia en los cuerpos, pero pronto descubrieron posibles indicios criminales, por lo que avisaron de inmediato al Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que se hizo cargo del caso, y al juzgado de guardia de Sueca.

Los especialistas en investigación criminal tratan de esclarecer si la pareja sufrió un accidente mientras disfrutaba de un baño relajante. Asimismo, aunque no ha trascendido si alguno de los cuerpos estaba dentro de la bañera de hidromasaje, los agentes constataron que el agua acumulada en el jacuzzi se encontraba turbia, y por este motivo tomaron una muestra para analizarla en el laboratorio.

Asistencia para los dos menores

Tras recibir el aviso del trágico suceso, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera se movilizaron con urgencia para atender a los dos menores, de 14 y 16 años de edad, que están traumatizados y no hablan español. Una trabajadora social y una psicóloga se desplazaron a la urbanización para hacerse cargo de los hijos de las víctimas mientras la Guardia Civil trataba de localizar a la familia del matrimonio fallecido.

Uno tío de los menores tiene previsto viajar a España desde Irlanda en las próximas horas, por lo que los dos hermanos fueron trasladados a un hotel de Cullera, donde se reunirán con su familiar. La psicóloga acompañó a los menores en todo momento para ayudarles a sobrellevar el trauma. Antes de encontrar muertos a sus padres, los dos hermanos ya necesitaban recursos adicionales que superan los que habitualmente precisan los niños de su misma edad.

El despliegue de agentes de la Guardia Civil causó un gran revuelo en la urbanización Cap Blanc, una de las zonas residenciales más exclusivas, cotizadas y singulares de Cullera. Los agentes del Grupo de Homicidios comenzaron a realizar indagaciones a última hora de la tarde tras hablar con varios vecinos, y buscan a testigos que pudieran haber visto algo sospechoso en las últimas horas. También iniciaron las primeras pesquisas para contactar con los familiares de las víctimas en Irlanda.

Pocos minutos después de la medianoche, el furgón del retén fúnebre salió de la urbanización con los dos cadáveres para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde realizarán las autopsias durante la mañana de este miércoles. La jueza de guardia de Sueca supervisó las primeras investigaciones de la Guardia Civil para esclarecer las extrañas muertes.

La urbanización Cap Blanc está construida de forma escalonada sobre la ladera de la montaña del Faro, lo que proporciona a casi todas sus viviendas unas espectaculares vistas panorámicas en primera línea de la bahía. Un equipo del Servicio de Criminalística de la Comandacia de la Guardia Civil de Valencia se ha desplazado también al lugar, y ha realizado una minuciosa inspección en el apartamento donde han encontrado los cadáveres del matrimonio.

La extraña muerte del matrimonio causó una gran conmoción entre los vecinos que viven cerca de las víctimas. Algunos de ellos se enteraron del trágico suceso cuando regresaron a sus apartamentos tras pasar el día en la playa. Otros estaban preocupados por la presencia de los guardias civiles expertos en investigación criminal en la urbanización, pero desconocían el motivo.

Si las investigaciones de la Guardia Civil confirman la muerte violenta del matrimonio irlandés serían ya tres víctimas de crímenes en cinco días en la provincia de Valencia, aunque la hipótesis que cobra más fuerza tras las primeras investigaciones es la de dos muertes accidentales. Por ello, los agentes del Servicio de Criminalística tomaron una muestra de agua del jacuzzi para analizarla en el laboratorio.

Segundo crimen en cinco días

El pasado jueves (20 de agosto), una discusión entre un hombre y su tío, ambos de nacionalidad colombiana, en un pub de Massanassa desencadenó un apuñalamiento mortal. La víctima, Jeiver Orjuela, murió en plena calle tras recibir una cuchillada en el corazón en la puerta de un kebab de la localidad, y el presunto homicida fue detenido poco después por una patrulla de la Guardia Civil.