Detienen al gerente de una empresa de Alicante por acuchillarse a sí mismo para fingir un robo de 6.500 euros

Comisaría de policía de Alicante POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha detenido al gerente de una empresa de Alicante por fingir ser víctima de un robo. El hombre, de 45 años de edad, aseguró en una denuncia que un individuo le amenazó en su oficina con un arma blanca, golpeándole momentos después para llevarse 6.500 euros que había en la caja fuerte.

La investigación se inició tras recibir la denuncia, en la cual la supuesta víctima aseguraba que el ladrón le había dado entre cuatro y cinco pinchazos en el abdomen, golpeándole luego en la cabeza y dejándole aturdido. Momento que aprovechó para robar la caja fuerte.

Tras el robo, una vez se hubo recuperado el denunciante, dijo haber solicitado auxilio a un establecimiento próximo desde donde se dio alerta a los servicios de emergencia, acudiendo al lugar efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios que le prestaron una primera asistencia, si bien, posteriormente, fue nuevamente atendido en un centro hospitalario.

Un robo dos meses antes

De la investigación se hicieron cargo los agentes de la Comisaría del Distrito Centro de Alicante de la Policía Nacional, que encontraron numerosas contradicciones en los hechos denunciados. Según detallan fuentes de la investigación, tan solo dos meses antes se había producido en la empresa el hurto al descuido de 2.450 euros, dinero depositado en la caja de caudales de un despacho. Un hecho que ocurrió en presencia del denunciante.

Este suceso previo, había ocurrido pocos días después de haber sido contratado el gerente, quien, según el responsable nacional de la mercantil, acumuló de manera excepcional en la empresa un montante de dinero en efectivo inusual. Por otro lado, el denunciante dijo que los hechos se produjeron tras las 6 de la mañana, un horario más temprano que la hora de inicio de su jornada laboral.

Del mismo modo, se valoró el alcance de las heridas presentadas por el denunciante y que constaban en el parte médico aportado, las cuales eran de carácter superficial y resultaban compatibles con una autolesión.

Tras analizar todos los indicios, junto con las contradicciones halladas, los agentes determinaron que los hechos eran inventados y todo era una estratagema del gerente para apropiarse de los 6.500 euros depositados en la caja fuerte. Por este motivo la Policía Nacional detuvo al hombre como presunto responsable de los delitos de simulación de delito y apropiación indebida, siendo todo lo instruido puesto a disposición de los juzgados de Alicante.