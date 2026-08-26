Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde el 2025 y quien mantuvo una reunión por videoconferencia en febrero con la exmilitante socialista Leire Díez, en la que esta le pidió información sobre un mando de la UCO.

El empresario fue arrestado el lunes por agentes de la Interpol en virtud de una petición de extradición cursada por la sección cuarta de la Audiencia Nacional tras no comparecer en el juicio en el que su empresa, Hafesa, fue condenada a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre el 2016 y el 2019, según informan a Efe fuentes jurídicas. A partir de ahora se iniciarán los trámites de extradición a España, que según fuentes próximas a la investigación, podrían dilatarse varios meses.

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Por otro lado, Hamlyn, fugado en Dubai desde el 2025, también estaba investigado en una causa relacionada con tráfico de drogas que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1, en la que también estaba imputado un policía que estuvo adscrito a la Audiencia Nacional.

A este policía, investigado por haber facilitado supuestamente información a abogados de narcos sobre los procedimientos en los que estaban inmersos sus clientes, se le vinculó también con Hamlyn ante la sospecha de que este le habría pagado para que destruyera pruebas que le incriminan en el fraude fiscal por el que está encausado.

El juez De Jorge desgajó esta causa y envió la parte relacionada con cohecho y tráfico de drogas, que afectaría a Hamlyn, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó también con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno. Hamlyn mantuvo una reunión por videoconferencia con Díez, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo en febrero del 2025 en el que ambos le pidieron información sobre el mando de la UCO Antonio Balas, que ha liderado algunas de esas investigaciones.