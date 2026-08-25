Lo que se sabe de la desaparición del empresario de Burgos en el Mediterráneo: una fatal caída y tres largos días sin movilizar a los equipos de rescate

Un velero en una imagen de archivo PEPA LOSADA

Este fin de semana la noticia de la desaparición de un conocido empresario de Burgos, Juan José Mutilba, en aguas del Mediterráneo mientras navegaba junto a Carmen, su mujer, ha sorprendido a los vecinos de la provincia y acaparado la atención a nivel nacional e internacional al suceder entre las costas de Italia y Grecia. Pero la cronología de este suceso se remonta al pasado lunes 17 de agosto y, desde entonces, cada acontecimiento ha jugado en contra de localizar a Juan José en el mar.

Lo que se sabe hasta el momento sobre esta extraña desaparición lo ha contado su hijo, Sergio Mutilba, desplazado a la isla de Pilos, en Grecia, donde se encuentra también su madre «destrozada» tras presenciar la fatal caída de Juan José al agua y pasar tres días a la deriva hasta ser rescatada. Asegura que, pese a todo el revuelo mediático, siguen esperando a que las autoridades se pongan en contacto con ellos para ponerles al día de las labores de búsqueda.

Cronología de la desaparición del empresario burgalés en el Mediterráneo

Lunes 17 de agosto

Juan José Mutilba y su mujer salen en su embarcación, un velero tipo catamarán comprado un año antes, desde Siracusa, ciudad de la costa de Sicilia en Italia con destino Pilos en Grecia. Hablaron con su hijo que aseguró que aquel día «todo iba bien».

Martes 18 de agosto

Encontrándose en alta mar casi 24 horas después de iniciar la travesía, Juan José pescó un atún. Según relata su mujer, estaba limpiando la sangre de la cubierta del barco cuando resbaló y cayó al agua. El empresario gritó a su esposa que apagase el motor pero Carmen se quedó «bloqueada» y no supo reaccionar mientras el velero se alejaba dejando al empresario atrás.

Viernes 21 de agosto

Después de tres días a la deriva e incomunicada, Carmen recupera la cobertura y da la voz de alarma. Avisa a un amigo de la familia, que seguía sus viajes, para que alerte a las autoridades. Las autoridades españolas trasladaron el aviso a los servicios correspondientes de Italia y Grecia, que desplazaron hasta la zona dos patrullas de la Guardia Costera, un vehículo terrestre y el pesquero «Ioanna-Marina». Localizaron la embarcación a unas 18 millas náuticas de Pilos mientras navegaba sin control. Los servicios de emergencia lograron tomar el control del barco y trasladarlo hasta el puerto deportivo de Pilos, con Carmen, de 67 años, «en buen estado de salud», según recoge la Guardia Costera griega.

Sábado 22 de agosto

El hijo, Sergio Mutilba, se traslada a Grecia y se reúne con su madre que se encuentra en estado de shock, según relatan. Piden ayuda a la Embajada y al Consulado de Italia, ya que es el país que coordina las labores de búsqueda.

Domingo 23 de agosto

La familia de Juan José habla con los medios de comunicación lamentando que las autoridades no están informándoles de la situación del operativo. «Lo que sabemos es que han hecho poco. Corresponde a Italia buscarlo, pero no sabemos muy bien qué se está haciendo y tampoco hemos obtenido mucha ayuda ni apoyo de la Embajada ni del Consulado de España en Italia», lamentaba el hijo del desaparecido, Sergio Mutilba, en declaraciones para Burgosconecta.

Su esposa, tres días a la deriva

Carmen permanece acompañada por psicólogos dado que se encuentra en shock por lo ocurrido y temen que pueda desarrollar estrés postraumático. Según explica el hijo del matrimonio, Carmen «no pudo reaccionar»: quedó bloqueada y, aunque oyó a su marido pedir que apagara el motor, no supo cómo actuar en esos momentos de tanto miedo y tensión. La mujer tiene la titulación PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo), pero, como explica su hijo: «No es lo mismo tener que actuar con un barco tan grande como en el que estaban en esas circunstancias». La embarcación se alejaba y Juan José quedó a la deriva. Relata que intentó pedir ayuda, pero no había cobertura ni posibilidad alguna de comunicación. Así estuvo a bordo durante tres días, sin señal, sola y con su marido desaparecido. Su hijo reconoce que ella se encuentra en momentos muy difíciles, «muy afectada».

Durante esos tres días a bordo la mujer disponía de víveres, pero continuaba incomunicada. Intentó contactar con los servicios de emergencia sin éxito. Finalmente, después de tres días sola, logró captar cobertura y avisar a un amigo de la familia, quien dio la voz de alarma. Los servicios de emergencia lograron posteriormente localizar y tomar el control del barco y llevar a Carmen a puerto.

La ilusión de navegar tras jubilarse

Juan José Mutilba es un empresario de Burgos de 66 años que estuvo al frente de Mutrobe S. L., una firma dedicada a la distribución de agua a empresas, responsabilidad que recientemente asumió su hijo junto a un socio. Se jubiló con la ilusión de cumplir uno de sus sueños: realizar expediciones en barco. Así se lo trasladó en numerosas ocasiones a amigos y conocidos, que sabían de su pasión por el mar y por la pesca. Para ello adquirió un velero catamarán en el 2025, embarcación con la que se encontraba navegando entre Italia y Sicilia cuando cayó al mar el pasado martes 18 de agosto.