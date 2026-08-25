Margarita Robles subraya que el CNI hizo su trabajo en Ceuta y compartió información con las fuerzas de seguridad

EUROPA PRESS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo en Ceuta la labor que le es «exigible» en relación a las entradas irregulares de migrantes y la compartió y analizó con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno. Robles se ha referido a la actividad del CNI y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, en su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, donde se han desplegado algo más de 3.000 militares en apoyo a las fuerzas de seguridad.

Aunque en su primera intervención no se ha referido a la polémica sobre si el CNI advirtió al Gobierno de una posible entrada masiva, la ministra ha querido felicitar a los servicios de inteligencia y, «muy en particular» a «esos 25 miembros del Centro Nacional de Inteligencia que tienen su destino, su destino secreto, pero que prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta».

Según ha explicado, la labor de esos agentes es monitorizar a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas, como las relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el incremento del terrorismo yihadista «y, obviamente, el desarrollo de la migración irregular atendiendo la situación de los países vecinos del Sahel».

También, aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales. «El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan», ha dicho Robles. «Ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno», ha enfatizado.

Leer más: Junts advierte al Gobierno: Cataluña debe quedar excluida del reparto de menores de Ceuta

Durante su intervención, la ministra situó el origen del desbordamiento en una «campaña de desinformación» y manipulación digital tras la difusión en redes sociales de una interpretación interesada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece la no permisibilidad de realizar devoluciones en frontera cuando los migrantes acceden a la ciudad de Ceuta a nado. Según explicó Robles, grupos organizados en plataformas como TikTok, Facebook y WhatsApp alimentaron un «efecto llamada» entre el 12 y el 26 de julio -cuando 150 personas accedían a la ciudad cada hora-, aunque esta ya había comenzado el día 9 de ese mismo mes, fecha en la que se comenzó a detectar un incremento anormal de la llegada de extranjeros a través de rutas irregulares. La escalada culminó el 29 de julio con convocatorias masivas para acceder a nado aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, sobre la que las mafias aseguraron que los controles policiales iban a ser «menores», lo que derivó en un flujo «inasumible». La titular de Defensa justificó la contención empleada argumentando que recurrir a la fuerza antidisturbios habría provocado un número «incontable de muertos».

Robles ha recordado que la velocidad de las comunicaciones digitales «amplía los retos y dificultades de policías de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo ante los intentos migratorios cuando estos se realizan masificadamente, es decir, en masa». A ello se añade una realidad, según la ministra: «La dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas de cientos o miles de personas cuando entran». No podrían evitarse —ha añadido— ni siquiera con la utilización mínimamente proporcional de material antidisturbios. «Y no digamos, obviamente, de otros medios armados. La tragedia, el número de muertos, sería incontable», ha concluido.

Robles ha defendido, además, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Lo ha hecho a los pocos minutos de que comenzase su comparecencia, la primera de las ocho que están previstas esta semana en el Congreso por parte de distintos ministros. «Ceuta y Melilla son no españolas, sino españolísimas». Así de contundente se ha mostrado la ministra de Defensa como respuesta a las reclamaciones del Gobierno marroquí de que la soberanía de estas ciudades, le pertenecen. Lo ha hecho al tiempo que ha querido mostrar su «solidaridad» no solo con los miles de migrantes que continúan en Ceuta tras la entrada masiva de personas a finales de julio, que ha asegurado que llegaron «engañados» por las «mafias y las redes sociales», y de asegurar que los «ciudadanos que se han sentido abandonados y la inseguridad» no están «solos».

Leer más: Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI durante una celebración religiosa

El 10 % de los inmigrantes permanecen en Ceuta

La ministra de Defensa ha asegurado que el 90% de los casi 80.000 inmigrantes que entraron masivamente en Ceuta a finales de julio procedentes de Marruecos habían retornado el 1 de agosto, lo que implica que el 10% restante aún permanece en la ciudad autónoma. En la Comisión de Defensa, la ministra del ramo ha desgranado un informe elaborado por el Estado Mayor de la Defensa que especifica cómo se planteó y ejecutó la entrada masiva, y la divide en tres fases: «migración concentrada», «asalto» masivo y retorno masivo. Según ha desvelado, el trabajo identifica la primera fase de «migración concentrada» desde el 8 de julio del 2026 hasta la mañana del día 30 y se trató de la «preparación y ejecución de un cruce por mar» de centenares de inmigrantes que «poco a poco» se fueron incrementando a «miles».

Según datos proporcionados por la titular de Defensa, entraron unos 5.200 inmigrantes por hora y a las 20.00 horas del 30 de julio ya había en la ciudad autónoma entre 45.000 y 55.000 inmigrantes. La «máxima expresión» de este retorno voluntario se produjo en las primeras horas del 1 de agosto, ha añadido. En concreto, sobre las 14.30 horas de ese día se contabilizaron en 25.000 los retornos voluntarios y se incrementaron hasta llegar a ese 90% que han regresado ya, según la ministra. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo el 4 de agosto que 70.000 de los 72.000 inmigrantes que accedieron a Ceuta ya habían regresado a Marruecos.